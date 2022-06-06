6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Ремейк финала ЧМ-2018: когда и где смотреть матч Хорватия – Франция

Анатолий Дерека
6 июня, 15:51
Действующие чемпион и вице-чемпион мира встретятся в Лиге наций после провала в стартовом туре

Лука Модрич и Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images

В Европе продолжается сезон Лиги наций УЕФА. Команды в четырех дивизионах соревнуются за титул, а также повышение или сохранение прописки.

Сегодня в лиге А состоятся два поединка группы 1. Особое внимание будет приковано к игре в Сплите, где Хорватия примет Францию. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Хорватия – Франция? В прямом эфире игра будет показана на телеканале Футбол 2, а также на сервисе OLL.TV.

Напомним, что эти же команды бились в последнем на данный момент финале чемпионата мира. В 2018 году подопечные Дешама в феерической игре взяли Кубок мира, одолев соперника со счетом 4:2.

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Тем временем, букмекеры определились с фаворитом дуэли. Им является сборная Франции, коэффициент на ее победу составляет 2.12. В то же время на ничью или же победу хорватов можно поставить за 3.55.

В параллельном матче сразятся Австрия и Дания. Их матч в прямой трансляции можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1 или же OLL.TV.

Напомним, что в первом туре сенсационные победы добыли австрийцы и датчане. Команда Ральфа Рангника разгромила на выезде хорватов (3:0), а скандинавы удивили Францию на ее поле (2:1).