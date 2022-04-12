Релакс-тур в Монте-Карло. Неймар и Джокович устроили роскошный баттл в Монако

Неймар и Джокович устроили баттл в Монте-Карло / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезды, публика, необычный мяч – это основные орудия, чтобы организовать настоящее зрелище. Его творцы звезды мирового спорта.

Неймар и Верратти в Монте-Карло / Фото: Instagram Неймара

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Встреча первой ракетки мира Новака Джоковича с футболистами ПСЖ Верратти и Неймаром закончилась огненным баттлом.

Нестандартный теннисный мяч стал желаемым трофеем звезд, которые устроили представлении возле одного из кортов Монте-Карло. Известные спортсмены начали жонглировать мяч ногами, где каждый проявил свои способности. Но победа в таком виде соревнований таки досталась футболистам. Джокович ошибся, чем еще больше повеселил публику.

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Приятная встреча по праву закончилась дружескими объятиями легенд мирового спорта.

Игроки ПСЖ могут позволить день отдыха среди недели, так как французский клуб уже вылетел из Лиги чемпионов. А вот обидчик парижан Бензема вместе с партнерами по Реалу сегодня встретятся с Челси, чтобы определить полуфиналиста престижного европейского турнира.

На полуфинал Лиги чемпионов претендует еще один испанский клуб Вильярреал, который сенсационно переиграл Баварию в первом матче. Ответная игра в Мюнхене сегодня в 22:00.