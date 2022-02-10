9 февраля 22:00
Милан 4
Лацио 0
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Рекорд века! Украинец выстрелил на Олимпиаде

Олег Люлька
10 февраля, 10:23
Иван Ковбаснюк показал лучший для Украины результат в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в нынешнем столетии

Иван Ковбаснюк / Фото: Reuters

28-летний представитель Закарпатья Иван Ковбаснюк занял 14-е место в горнолыжной комбинации (спуск плюс слалом) на Играх-2022 в Пекине.

Это рекорд Украины в 21-м веке в данной дисциплине.

Реклама

И второй лучший результат в истории Украины на Олимпиадах.

Только Николаю Скрябину в Нагано-1998 удалось финишировать с более высоким результатом в комбинации – 12-е место.

Выиграл же в Пекине австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц.

Реклама

Олимпиада-2022. Горные лыжи. Суперкомбинация

  • 1. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 2.31,43
  • 2. Александр Кильде (Норвегия) – 0,59
  • 3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68
  • 14. Иван Ковбаснюк (Украина) – 13.00

Реклама

Напомним, 10 февраля Украина могла разжиться своей первой медалью на Играх-2022 в Пекине, но не смогла выйти на старт в командном фристайле из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.