Рекорд века! Украинец выстрелил на Олимпиаде

Иван Ковбаснюк / Фото: Reuters
28-летний представитель Закарпатья Иван Ковбаснюк занял 14-е место в горнолыжной комбинации (спуск плюс слалом) на Играх-2022 в Пекине.
Это рекорд Украины в 21-м веке в данной дисциплине.
И второй лучший результат в истории Украины на Олимпиадах.
Только Николаю Скрябину в Нагано-1998 удалось финишировать с более высоким результатом в комбинации – 12-е место.
Выиграл же в Пекине австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц.
Олимпиада-2022. Горные лыжи. Суперкомбинация
- 1. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 2.31,43
- 2. Александр Кильде (Норвегия) – 0,59
- 3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68
- 14. Иван Ковбаснюк (Украина) – 13.00
Напомним, 10 февраля Украина могла разжиться своей первой медалью на Играх-2022 в Пекине, но не смогла выйти на старт в командном фристайле из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.