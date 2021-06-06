Рекорд Украины! Каноистка, сдиравшая руки до мяса, выиграла четыре медали Евро

Каноистка Людмила Лузан / Фото: Федерация каноэ Украины
Украинка Людмила Лузан стала героиней чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в польской Познани. 24-летняя уроженка Ивано-Франковска завоевала два "золота", "серебро" и "бронзу", чего ранее никому из Украины на европейских первенствах не удавалось.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Людмила Лузан стала лучшей в одиночном каноэ на дистанции 500 метров. Также она была первой на этой же дистанции в дуэте с Анастасией Четвериковой.
На двухсотметровке в тандеме с Четвериковой Лузан добыла "бронзу", а в личном спринте добавила к своей коллекции еще и "серебро".
Ранее Людмила Лузан показывала, как жутко выглядят ее ладони после тренировок. На них после работы веслом в буквальном смысле нет живого места. Слабонервным эти фото, наверное, лучше не смотреть.
"Обратная сторона медали. Через что я прохожу. Мало у кого настолько сильно стираются руки, но я попадаю в это число избранных. Сразу скажу, ничего не помогает, ни другая намотка, ни какие-то перчатки, я испробовала ВСЕ – результат не меняется. Просто надо перетерпеть – и со временем руки адаптируются", – рассказывала Людмила Лузан
"Согласна, со стороны выглядит жестко. Если честно, сама смотрю на эти фотографии и удивляюсь, как так можно работать веслом, имея такие раны?! Но я уже настолько привыкла к этой особенности, что почти не замечаю. Хотя, бывает, слезы сами собой капают... На пути к мечте ничто не остановит. Можно стерпеть эту временную боль ради побед", – говорит Людмила
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