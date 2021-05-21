Редкачу не поверили: принято решение по скандальному бою украинца

Украинский боксер подавал апелляцию, чтобы его поражение техническим нокаутом от Реджиса Прогрейса было переквалифицировано на победу

Редкач vs Прогрейс / Фото: Twitter

Спортивная комиссия штата Джорджия (США) единогласно отклонила апелляцию украинца Ивана Редкача на поражение в бою с Реджисом Прогрейсом.

Редкач подавал апелляцию, чтобы его поражение техническим нокаутом было переквалифицировано на победу из-за дисквалификации Прогрейса. По мнению украинца, бой завершился после удара его соперника ниже пояса.

Напомним, Редкач корчился от боли после странного нокаута от Прогрейса. В своем 30-м бою в профессионалах боксер потерпел шестое поражение.

Тогда многие не поверили Ивану, посчитав симулянтом, а боксер назвал украинцев злыми и завистливыми.

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Иван Редкач на носилках после боя с Реджисом Прогрейсом / Фото: Getty Images

Реджис был удивлен таким поведением украинца, но знает причины.

"Редкач не хотел, чтобы его нокаутировали. В каждом раунде он пропускал много ударов и знал, что будет дальше. Он искал способ уйти с ринга. Тот последний удар даже не был сильным. Я стоял в ринге, а его жена кричала на меня: "Пошел на х..., пошел на х...", – признался Прогрейс.