Ребров подписал контракт с новым клубом – ушел на очень большие деньги!

Сергей Ребров / Фото: Reuters
Сергей Ребров – новый тренер команды Аль-Айн. После ухода из Ференцвароша слухи сватали его в сборную Украины, но 47-летний специалист едет работать в ОАЭ.
О заключении контракта Аль-Айна с Ребровым сообщает Twitter одноименного клуба из эмирата Абу-Даби.
Условия сделки официально не разглашаются, но, как утверждал ранее турецкий журналист Экрем Конур, Ребров будет получать в Аль-Айне 3,5 миллиона долларов в год, что почти вдвое больше, чем было у него в Будапеште.
Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu
Аль-Айн – самый титулованный клуб Эмиратов. Команда рекордные 13 раз выигрывала чемпионат страны, 7 раз становилась обладателем Кубка и 5 – Суперкубка ОАЭ. В 2003 году побеждала в азиатской Лиге чемпионов.
Однако последнее чемпионство Аль-Айна датировано сезоном 2017/18, а в минувшем первенстве ОАЭ клуб по прозвищу "Босс" финишировал шестым из четырнадцати, что стало худшим результатом за семь лет.
Сергей Ребров с женой / Фото: Instagram
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В Реброве Аль-Айн видит тренера, который принесет команде новые чемпионские титулы, как это украинец делал в Динамо (два чемпионства) и Ференцвароше (три).
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