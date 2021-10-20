Реал забил пять голов Шахтеру: обзор матча Лиги чемпионов

"Горняки" пропустили пять голов / Фото: REUTERS

Шахтер усложнили себе задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник "горняки" не смогли набрать очков в матче с Реалом.

Команды встретились на "Олимпийском" в Киеве. И если в первом тайме еще все было более-менее для "горняков", то после перерыва в их ворота залетало почти все.

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Пять голов Реала помогли испанскому клубу догнать в турнирной таблице Шериф. "Горняки" пока на последнем месте. Но еще не все потеряно. 3 ноября Шахтер сыграет в Мадриде с Реалом.

Шахтер – Реал – 0:5

Голы: Кривцов (37, авт.), Винисиус (51), Винисиус (56), Родриго (65), Бензема (90+1)

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 75), Майкон, Патрик (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Антонио, 46), Фернандо (Мудрик, 75).

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Реал: Куртуа, Васкес, Милитао (Вальехо, 87), Алаба, Менди (Марсело, 69), Каземиро, Кроос (Вальверде, 78), Модрич (Камавинга, 78), Родриго (Асенсио, 78), Винисиус, Бензема.

Обзор голов матча Шахтер – Реал