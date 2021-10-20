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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
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Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
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Реал забил пять голов Шахтеру: обзор матча Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
20 октября, 00:26
В Киеве "горняки" потерпели поражение от мадридского Реала и остались на последнем месте в группе ЛЧ

"Горняки" пропустили пять голов / Фото: REUTERS

Шахтер усложнили себе задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник "горняки" не смогли набрать очков в матче с Реалом.

Команды встретились на "Олимпийском" в Киеве. И если в первом тайме еще все было более-менее для "горняков", то после перерыва в их ворота залетало почти все.

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Пять голов Реала помогли испанскому клубу догнать в турнирной таблице Шериф. "Горняки" пока на последнем месте. Но еще не все потеряно. 3 ноября Шахтер сыграет в Мадриде с Реалом.

Шахтер – Реал – 0:5
Голы: Кривцов (37, авт.), Винисиус (51), Винисиус (56), Родриго (65), Бензема (90+1)

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 75), Майкон, Патрик (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Антонио, 46), Фернандо (Мудрик, 75).

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Реал: Куртуа, Васкес, Милитао (Вальехо, 87), Алаба, Менди (Марсело, 69), Каземиро, Кроос (Вальверде, 78), Модрич (Камавинга, 78), Родриго (Асенсио, 78), Винисиус, Бензема.

Обзор голов матча Шахтер – Реал

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