3 ноября 48’
Реал 1
Шахтер 1
3 ноября 19:45
Милан 0
Порту 1
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
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Реал – Шахтер: смотреть онлайн трансляцию Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
3 ноября, 19:36
Все самое важное о матче четвертого тура ЛЧ в режиме онлайн – комментарий игры, яркие фото со стадиона в Мадриде, видео-повторы голов

Реал - Шахтер онлайн трансляция матча

Шахтер против Реала! Матч начинается в 19:45. Комментарии, фото, видео-повторы голов – в нашем онлайне.

РЕАЛ – ШАХТЕР ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

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Шахтер после трех стартовых матчей в Лиге чемпионов занимает последнее место в группе D. Команда Де Дзерби набрала одно очко. Горнякам очень нужна победа для того, чтобы оставаться в борьбе за плей-офф турнира.

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Реал идет вторым в группе с шестью очками. Напомним, что сенсационный лидер нашей группы – молдавский Шериф под руководством украинского тренера Вернидуба (6 очков). Также в квартете играет итальянский Интер (4 очка).

КТО ФАВОРИТ

Хозяева. Коэффициент на победу Реала равен 1.24. Котировка на ничью – 7.00, на победу Шахтера – 14.50.

Таким образом, аналитики рассчитали такую вероятность результата матча:

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  • победа Реала – 79%
  • ничья – 14%
  • победа Шахтера – 7%

Реал – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов