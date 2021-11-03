Реал – Шахтер: смотреть онлайн трансляцию Лиги чемпионов

Реал - Шахтер онлайн трансляция матча

Шахтер против Реала! Матч начинается в 19:45. Комментарии, фото, видео-повторы голов – в нашем онлайне.

РЕАЛ – ШАХТЕР ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

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Шахтер после трех стартовых матчей в Лиге чемпионов занимает последнее место в группе D. Команда Де Дзерби набрала одно очко. Горнякам очень нужна победа для того, чтобы оставаться в борьбе за плей-офф турнира.

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Реал идет вторым в группе с шестью очками. Напомним, что сенсационный лидер нашей группы – молдавский Шериф под руководством украинского тренера Вернидуба (6 очков). Также в квартете играет итальянский Интер (4 очка).

КТО ФАВОРИТ

Хозяева. Коэффициент на победу Реала равен 1.24. Котировка на ничью – 7.00, на победу Шахтера – 14.50.

Таким образом, аналитики рассчитали такую вероятность результата матча:

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победа Реала – 79%

ничья – 14%

победа Шахтера – 7%

Реал – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов