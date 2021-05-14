Реал разгромил Гранаду и обошел Барселону в чемпионате Испании

Мадридский клуб забил четвертьфиналисту Лиги Европы в гостях четыре мяча, поднялся на второе место и теперь отстает от Атлетико на два очка

Лука Модрич / Фото: Reuters

За два тура до финиша сезона в испанской Ла Лиге борьба за чемпионство не утихает. В ночь на пятницу Реал на выезде разобрался с Гранадой (4:1), опередил Барселону и приблизился к землякам из Атлетико на расстояние всего двух очков.

В то же время МЮ проиграл Ливерпулю в скандальном матче чемпионата Англии.

Счет в Гранаде на 17-й минуте открыл Лука Модрич, несколько неожиданно оказавшись на острие атаки. В конце первого тайма Родриго удвоил преимущество Реала. В середине второго тайма Хорхе Молина один гол отыграл, но очень быстро Альваро Одриосола и Карим Бензема сняли все вопросы о победителе. Смотрите обзор матча:

Подопечные Зинедина Зидана отдалились от Севильи, обошли на два очка Барсу и снова заняли второе место. От парней Диего Симеоне они так же отстают на два пункта, а впереди осталось еще два тура.

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Все матчи следующего тура в Испании начнутся в воскресенье, 16 мая, в 19:30. Атлетико примет Осасуну, Барселона – Сельту, а Реал поедет в Бильбао в гости к Атлетику.

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Вспомним, как Реал уступил Челси в полуфинале Лиги чемпионов: