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Реал остался без наставника: Анчелотти не может тренировать, пока не сдаст экзамен

Александр Трикиша
31 января, 08:57
Забавная ситуация сложилась вокруг наставника мадридского Реала Карло Анчелотти. Итальянец за свою карьеру выиграл 21 трофей, но в УЕФА сомневаются в его квалификации

Карло Анчелотти - о мате против Шахтера / Фото: REUTERS

Дело в том, что срок действия тренерской лицензии Анчелотти завершился 31 декабря 2021 года.

Поэтому в УЕФА требуют от Анчелотти подтвердить свои знания на экзамене. После этого тренеру продлят его лицензию, и он сможет вернуться к руководству командой, сообщает Corriere dello Sport.

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Пока же Анчелотти не может находиться на тренерской лавке Реала.

Вот так получается, что тренер, завоевавший за свою карьеру 21 трофей, в том числе трижды побеждал в Лиге чемпионов, должен доказывать, что он достоин тренировать.

Ранее мы писали, что Польшу возглавит самый успешный тренер за всю историю. А где же Шевченко? Сборную Польши будет тренировать местный специалист Адам Навалка, уже выводивший Кадру на чемпионат мира.