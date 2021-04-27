Первая встреча испанцев и англичан на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано" начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 27 апреля

Всего четыре команды остались в борьбе за главный трофей евросезона. Первыми свой полуфинал сегодня сыграют мадридский Реал и лондонский Челси. На нашем сайте идет онлайн Реал – Челси.

Стартовый свисток рефери-полицейского из Нидерландов Данни Маккели прозвучит в 22:00. На украинском телевидении в прямом эфире матч грандов покажет канал "Футбол 1". Уже в 20:30 на той же "кнопке" стартует программа "Ночь Лиги чемпионов", которая в 21:55 переключится на запасной стадион "королевского" клуба.

Также прямую трансляцию можно смотреть на OLL.TV.

Напомним, недавно оба клуба пытались основать Суперлигу. Причем, Челси оттуда вышел, а Реал остался. Букмекерские конторы небольшое преимущество отдают подопечным Зинедина Зидана. Коэффициент на их победу – около 2.50, на парней Томаса Тухеля – 3.25, на ничью – 3.10. Большого количества голов аналитики не ожидают: скорее всего, забьют два мяча. Самый популярный счет – 1:1 (коэф. – 6.20).

Фото: REUTERS/Susana Vera Реклама

В среду матч Реал – Челси три раза покажут в повторе: в 9:15 на телеканале "Футбол 2", в 16:00 и 23:25 – на "Футбол 1".

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Вспомним, как Реал расправился с Ливерпулем в четвертьфинале: