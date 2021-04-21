Реал без Суперлиги – и без Лиги чемпионов: что грозит Мадриду за сепаратистскую бучу

Суперлига уже почти мертва. А ее главный "отец" мадридский Реал рискует остаться ни с чем – не только без элитного турнира богачей, который затеяли именно в "Королевском клубе", но и без Лиги чемпионов под юрисдикцией УЕФА, войну которому Реал проиграл.
Как сообщает Telegraph Sport, Реалу могут запретить участие в еврокубковых соревнованиях, пока на должности президента клуба остается вдохновитель Суперлиги и ее пока еще президент Флорентино Перес.
Такими санкциями УЕФА может окончательно отбить у клубов-грандов тягу к "сепаратизму".
Фото: REUTERS/Sergio Perez
Напомним, ранее Суперлига, просуществовав чуть менее двух суток, под давлением фанатов, УЕФА и ФИФА официально объявила о приостановке турнира. Это произошло после того, как из состава нового проекта вышли все представители Англии: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм и Челси.
По последним данным, Суперлигу также покидают Милан и Интер, следовательно, в этой уже почти что лишившейся признаков жизни организации остаются лишь Реал, Барселона, Атлетико и Ювентус.
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