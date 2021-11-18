19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Разыскивается Месси! Бразильцы знатно потроллили Лионеля

Олег Люлька
18 ноября, 14:25
Журналисты посмеялись над аргентинцем после его невыразительной игры в отборочном матче ЧМ-2022 с Бразилией

Месси против Бразилии ничего не показал / Фото: Reuters

Лионель Месси стал объектом для шуток со стороны телеканала TNT Sports Brasil после матча квалификации к мундиалю, в котором Аргентина и Бразилия сыграли 0:0. А сам Лео за 90 минут ничем особым на поле не отметился.

TNT Sports Brasil опубликовал в Instagram фото Месси в стилистике вестернов с надписью "Разыскивается", намекая на то, что капитана аргентинцев не было видно во время Суперкласико.

Реклама

Реклама

Тем не менее, несмотря на блеклую игру Месси и ничью с Бразилией, Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2022.

Возможно, причиной нерезультативной игры против Бразилии стала недавняя травма Месси – звездный новичок ПСЖ повредил колено.