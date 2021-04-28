Разбили голову бутылкой у ночного клуба: игрок НБА истекал кровью после веселой ночи

Баскетболист Хьюстон Рокетс Стерлинг Браун был госпитализирован с серьезными травмами головы и лица и после драки с неизвестными в Майами

Стерлинг Браун против Финикса / Фото: Reuters

Защитник клуба НБА Хьюстон Рокетс Стерлинг Браун, находясь на больничном, подрался возле стриптиз клуба в Майами. А теперь в сети появилось, видео, снятое после драки возле ночного заведения. Ранее мы писали, что клуб НБА будет вакцинировать своих болельщиков.

Инцидент произошел в ночь на 19 апреля перед гостевой встречей Хьюстона и Майами (91:113). 26-летний Браун не играл за Рокетс с 10 апреля из-за травмы колена и решил воспользоваться паузой и посетить ночной клуб. Но отдых вылился в новые травмы. Во время нападения возле заведения Брауна ударили бутылкой по голове. И на видео видно, что игрок весь в крови держится за разбитую голову.

В итоге Браун был госпитализирован с серьезными травмами лица и головы, а медики даже опасались за его жизнь. Драка же произошла из-за того, что баскетболист перепутал машины, когда хотел уехать из клуба. А сидевшие внутри люди решили его проучить.

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Также на видео присутствует одноклубник Брауна Кевин Портер, который составил ему компанию в стрип-клубе. Он общается с полицейскими и медиками, которые хотят оказать помощь его партнеру. Позже Портера отстранили от матчей за нарушение протоколов по COVID-19.

Ранее мы писали, что молодой баскетболист погиб в ужасной аварии.

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