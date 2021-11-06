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20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
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Разбил россиянина! Захареев стал чемпионом мира по боксу

Павел Василенко
6 ноября, 20:35
Украинец Юрий Захареев выступил в финале чемпионата мира 2021 по боксу, который проходит в Белграде, столице Сербии

Юрий Захареев

В золотом бою в весовой категории до 71 кг уроженец Белгород-Днестровского Юрий Захареев встретился с 28-летним представителем Россия Вадимом Мусаевым.

Ранее мы писали, что Василию Ломаченко нашли нового соперника.

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Все три раунда украинский боксер был лучше своего соперника. Судьи единогласно отдали победу Захарееву.

Таким образом, Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу. Для Украины это первое золото чемпионата мира с 2017 года. Тогда на мировом первенстве победил Александр Хижняк.

Напомним, в полуфинале турнира в категории до 71 кг Юрий Захареев уверенно победил боксера из Азербайджана Сархана Алиева (5:0).

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Отметим, что Захареев – единственный представитель Украины, который взошел на пьедестал почета планетарного форума.