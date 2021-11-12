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Равнялся на Ломаченко и Усика! Сенсация чемпионата мира брал пример с земляков

Сергей Шаховец
12 ноября, 22:32
Самый молодой украинский чемпион мира по боксу среди любителей рассказал, кто из боксеров был его кумиром в детстве

Юрий Захареев / Фото: XSport

На недавнем чемпионате мира по боксу выступление 19-летнего Юрия Захареева стало настоящей сенсацией турнира. В поединке за золото в весовой категории 71 кг украинец победил россиянина Вадима Мусаева.

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О своих первых шагах в спорте и кто служил ориентиром, Захареев рассказал в интервью Xsport.

"У Ломаченко мы были в зале еще маленькими. Смотрели, как он тренировался, тоже с ним фотографировались.

Смотрели бои, смотрели как боксируют Усик, Ломаченко, как они выступали в свои годы на Олимпиаде. Это нас мотивировало, так и появлялось у нас желание.

Я смотрел с самого детства Роя Джонса, тренер показывал нам его стиль.

На них смотрели, на них ровнялись. Хотели достичь таких же высот", – ответил Захареев.

Напомним, что Захареев превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.

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Также молодой боксер ответил на вопрос, как повлияла денежная мотивация на его результат на чемпионате мира.

"Нет, мы ехали туда за золотой медалью и за званием чемпиона мира.

Решил ли уже, что делать с призовыми? Нет, еще об этом не думал", – сказал 19-летний чемпион мира.

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Ранее мы писали, что за золото ЧМ-2021 Захареев получит 100 тысяч долларов, это свыше 2,6 млн гривен.

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