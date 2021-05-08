Расстегнула молнию: пикантные фото жены экс-главы ФФУ на Бали

После заточения в душном номере отеля в Джакарте супруга Анатолия Конькова Мария, наконец, добралась до волн и принялась серфить от рассвета до заката

Анатолий Коньков и его жена Мария / Фото: Instagram

Жена бывшего капитана Динамо и экс-главы ФФУ Анатолия Конькова Мария дорвалась до серфинга, ради которого прилетела с маленькой дочуркой на Бали.

По словам Марии, волны там соответствуют десяти баллам по десятибалльной шкале.

"С единственным запросом "Серф там есть?", я выбрала первое предложенное жилье и, как оказалось, поселилась на идеальном месте: серфить тут можно от рассвета до заката", – рассказала у себя в Instagram Мария Конькова, поделившись пикантными снимками с расстегнутой в районе груди молнией

Судя по постам Марии Коньковой, она – на седьмом небе от счастья. "Это настолько прекрасно, что я, пожалуй, сама от себя отпишусь", – пошутила Мария в подписи к этому фото на Berawa Beach:

Вместе с тем на Бали Мария Конькова отметила 8 месяцев с рождения своей дочки Александры: "Восемь месяцев, как не могу ею надышаться. Тут, между делом, к ней имечко новое прилипло, "панi Франжипанi", мой райский цветочек".

Напомним, путешествие на Бали началось для Марии Коньковой не лучшим образом. Жену экс-главы ФФУ и ее ребенка заперли в душном номере в Джакарте – в соответствии с требованиями карантина.

Мария Конькова и ее дочка / Фото: Instagram

Но теперь, похоже, дела у них в экзотических краях налаживаются.

Добавим, что Анатолий Коньков и уроженка Узбекистана Мария (до замужества – Раупова) поженились весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

Конькову – 71 год, его супруга – почти вдвое моложе.