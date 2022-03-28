Рассказала папе, как сдаваться в плен! Признание призерки Олимпиады-2020

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Алина Шинкаренко призналась, что ее родители сейчас живут в Донецке.

Наша синхронистка опасается, что ее отца могут мобилизовать в армию так называемой "ДНР".

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"У меня брат – инвалид. Мама все время с ним и не может работать. Работает только папа. А там людей просто с улиц забирают. Я боюсь, что у меня папу мобилизуют. Я с ними каждый день общаюсь. Папа говорит: "Недавно забрали человека с протезом". Хотели отправить с протезом на войну. Забрали человека с астмой. Им похрен.

Они просто берут и останавливают автобусы на улицах, оттуда забирают мужчин и уводят. После одевают в форму и отправляют в Харьков на передовую. Это ужасно. Я каждый день за него боюсь. Даже отправила папе инструкцию, как сдаваться, если не дай бог его заберут", – цитирует Шинкаренко "Трибуна".