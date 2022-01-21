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Распродажа в Динамо продолжается: вслед за Миколенко Киев покинул мистер-тату

Александр Трикиша
21 января, 17:01
Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев на правах аренды перешел в венгерский Фехервар. Соглашение между клубами рассчитано на 1 год

Богдан Леднев перешел в Фехервар / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Леднев стал второй зимней потерей киевлян. Ранее в Эвертон был продан Виталий Миколенко.

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Правда, на продаже Миколенко киевляне заработали, по сведениям СМИ, около 23 миллионов евро, а аренда Леднева принесет Динамо всего 300 тысяч. Такая сумма фигурировала в прессе ранее.

Леднев ярко проявил себя в аренде в луганской Заре, но закрепиться в составе Динамо не смог. Он выделялся на поле не игрой, а внешним видом. Вероятно, футболист уделял больше времени не тренировкам, а походам в тату-салоны и барбершопы.

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В текущем сезоне он провел всего 10 матчей, преимущественно выходя на замены. Результативными действиями не отличился.

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В целом же на счету 23-летнего полузащитника 32 матча за первую команду Динамо и два гола.

Фехервар представляет высший дивизион чемпионата Венгрии и идет на четвертом месте в турнирной таблице.

В составе команды уже выступают Евгений Макаренко и Иван Петряк.