Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио выступят 14 представителей Украины. Марина Бех-Романчук, Алла Черкасова и Петр Пахнюк попытаются взять медали

Ждем успешного выступления от Марины Бех-Романчук и Жана Беленюка / Фото: Reuters, AFP

Наши атлеты во вторник будут выступать в семи видах спорта, в трех из них есть надежды на медали! Ждем наград в легкой атлетике, вольной борьбе и спортивной гимнастике.

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А еще в этот день на Играх в Токио стартует наша медальная надежда Жан Беленюк. Также большие надежды возлагаем на наших синхронисток Анастасию Савчук и Марту Федину.

Жан Беленюк в вышиванке / Фото: Instagram

Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 3 августа:

3:44. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 1000 м (полуфинал): Павел Алтухов, Дмитрий Янчук.

4:01. Легкая атлетика. женщины, 400 м (предварительные): Татьяна Мельник.

4:50. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину (финал): Марина Бех-Романчук.

5:37. Легкая атлетика. Мужчины, 200 м (предварительные): Сергей Смелик.

06:00. Греко-римская борьба. Мужчины: Парвиз Насибов (до 67 кг). Полуфиналы с 12.15.

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06:00. Греко-римская борьба. Мужчины: Жан Беленюк (до 87 кг). Полуфиналы с 12.15.

06:00. Вольная борьба. Женщины, до 62 кг: Ирина Коляденко. Полуфиналы с 12.15.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины, упражнения на брусьях (финал): Петр Пахнюк.

13:00. Конный Спорт. Конкур (квалификация): Александр Продан.

13:30. Синхронное плавание. Женщины, дуэты, техническая программа: Анастасия Савчук и Марта Федина.

14:40. Легкая атлетика. Мужчины, толкание ядра (квалификация): Игорь Мусиенко.

14:55. Вольная борьба. Женщины, до 68 кг (схватка за бронзу) Алла Черкасова.

Алла Черкасова вышла в полуфинал Токио-2020 / Фото: Reuters