Ждем успешного выступления от Марины Бех-Романчук и Жана Беленюка / Фото: Reuters, AFP
Наши атлеты во вторник будут выступать в семи видах спорта, в трех из них есть надежды на медали! Ждем наград в легкой атлетике, вольной борьбе и спортивной гимнастике.
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А еще в этот день на Играх в Токио стартует наша медальная надежда Жан Беленюк. Также большие надежды возлагаем на наших синхронисток Анастасию Савчук и Марту Федину.
Жан Беленюк в вышиванке / Фото: Instagram
Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 3 августа:
3:44. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 1000 м (полуфинал): Павел Алтухов, Дмитрий Янчук.
4:01. Легкая атлетика. женщины, 400 м (предварительные): Татьяна Мельник.
5:37. Легкая атлетика. Мужчины, 200 м (предварительные): Сергей Смелик.
06:00. Греко-римская борьба. Мужчины: Парвиз Насибов (до 67 кг). Полуфиналы с 12.15.
06:00. Греко-римская борьба. Мужчины: Жан Беленюк (до 87 кг). Полуфиналы с 12.15.
06:00. Вольная борьба. Женщины, до 62 кг: Ирина Коляденко. Полуфиналы с 12.15.
13:00. Конный Спорт. Конкур (квалификация): Александр Продан.
13:30. Синхронное плавание. Женщины, дуэты, техническая программа: Анастасия Савчук и Марта Федина.
14:40. Легкая атлетика. Мужчины, толкание ядра (квалификация): Игорь Мусиенко.
Алла Черкасова вышла в полуфинал Токио-2020 / Фото: Reuters
Алла Черкасова вышла в полуфинал Токио-2020 / Фото: Reuters
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