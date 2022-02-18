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Барселона 1
Наполи 1
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
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Тоттенхэм --
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Лацио --
Порту --
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24 февраля 22:00
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Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля

Александр Трикиша
18 февраля, 00:50
18 февраля на Олимпийских играх в Пекине выступят четыре украинских спортсмена, но представлять они будут один вид спорта. Смотрите пятничное расписание украинцев на Олимпиаде-2022

Юлия Джима на Олимпиаде в Пекине / Фото: Getty Images

В пятницу на старт выйдут только наши биатлонисты. Они будут бороться за медали в мужском и женском масс-старте.

Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля

  • 09:00. Биатлон. Женщины, 12.5 км, масс-старт: Анастасия Меркушина, Юлия Джима
  • 11:00. Биатлон. Мужчины, 15 км, масс-старт: Дмитрий Пидручный, Артем Прима

Напомним, на данный момент в копилке Украины лишь одна награда – серебряную медаль выиграл Александр Абраменко. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

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В медальном зачете Олимпиады-2022 Украина занимает 23-е место. Ниже нашей сборной находятся еще четыре команды. Зато выше расположились такие "зимние" страны как Новая Зеландия и Австралия. Олимпиада продлится до 20 февраля.