Юлия Джима на Олимпиаде в Пекине / Фото: Getty Images

В пятницу на старт выйдут только наши биатлонисты. Они будут бороться за медали в мужском и женском масс-старте.

Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 18 февраля

09:00. Биатлон. Женщины, 12.5 км, масс-старт: Анастасия Меркушина, Юлия Джима

Анастасия Меркушина, Юлия Джима 11:00. Биатлон. Мужчины, 15 км, масс-старт: Дмитрий Пидручный, Артем Прима

Напомним, на данный момент в копилке Украины лишь одна награда – серебряную медаль выиграл Александр Абраменко. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

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В медальном зачете Олимпиады-2022 Украина занимает 23-е место. Ниже нашей сборной находятся еще четыре команды. Зато выше расположились такие "зимние" страны как Новая Зеландия и Австралия. Олимпиада продлится до 20 февраля.