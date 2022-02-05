5 февраля 17:00
Эвертон 4
Брентфорд 1
5 февраля 19:00
Интер 1
Милан 2
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание украинцев на Олимпиаде 6 февраля

Андрей Трофимов
5 февраля, 22:29
Игры-2022 в Пекине набирают обороты. В воскресенье в столице Китая выступают 11 представителей Украины

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк / Фото: Getty Images

6 февраля украинцы на Олимпиаде в Пекине представляют нашу страну в санном спорте, горных лыжах, прыжках с трамплина, фигурном катании и лыжных гонках. Медальных шансов тут мизер, но в спорте всегда есть место подвигу и чуду!

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Расписание выступлений украинцев 6 февраля

  • 02:00, 03:45 Санный спорт. Женщины. 5-й и 6-й тренировочные заезды – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая
  • 03:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа – Анастасия Шаботова
  • 05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Финал – Иван Ковбаснюк
  • 09:00. Лыжные гонки. Скиатлон 15 км+15 км. Мужчины – Алексей Красовский, Руслан Перехода
  • 09:06, 10:24 Санный спорт. Двойки. Мужчины. 1-й и 2-й тренировочные заезды – Игорь Стахив / Андрей Лисецкий
  • 12:00, 13:00, 14:00. Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин. Мужчины. Пробный этап, первый этап, финал – Евгений Марусяк
  • 13:30, 15:15. Санный спорт. Мужчины, 3-й заезд, финал - Антон Дукач, Андрей Мандзий

Напомним, после субботнего дня в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия, у которой два "золота". По одному у Словении, Нидерландов, Швеции и Китая.