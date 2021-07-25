Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 26 июля

26 июля - соревновательный день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images
Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. В прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 26 июля
- 0:30 Триатлон
- 3:00 Фехтование
- 3:25 Академическая гребля
- 4:30 Плавание
- 7:55 Бадминтон
- 9:00 Прыжки в воду
- 10:00 Пулевая стрельба
- 11:00 Бокс
- 12:00 Фехтование. Спортивная гимнастика
- 16:30 Студия: Олимпийские игры
- 18:22 Повторы
Ольга Харлан / Фото: FIE
Напомним, первую медаль Украине в Токио в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".
В воскресенье вторую награду в копилку нашей страны на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.
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