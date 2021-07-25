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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 26 июля

25 июля, 21:10

Олег Люлька

26 июля на Играх в Токио следим за фехтованием, греблей, плаванием, бадминтоном, прыжками в воду, спортивной гимнастикой, стрельбой, боксом и тяжелой атлетикой

26 июля - соревновательный день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. В прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 26 июля

Ольга Харлан / Фото: FIE

Напомним, первую медаль Украине в Токио в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

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В воскресенье вторую награду в копилку нашей страны на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

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Источник: Сегодня|Спорт

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