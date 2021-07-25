Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 25 июля

Подготовка к соревнованиям по пулевой стрельбе / Фото: Reuters
Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 24 июля:
- 03:00. Академическая гребля
- 04:30. Плавание. Пулевая стрельба
- 06:00. Плавание. Пулевая стрельба
- 06:20. Дзюдо
- 07:40. Стрельба из лука. Прыжки в воду
- 10:30. Студия Токио-2020
- 11:00. Дзюдо. Фехтование
- 16:30. Студия Токио-2020
- 18:20. Повторы
Украина vs Россия. Стрельба из лука / Фото: Instagram
Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 25 июля.
Напомним, что первую медаль Украине на Олимпийских играх в Токио принесла дзюдоистка Дарья Белодед, которая разрыдалась после бронзовой схватки. А потом сообщила, что собирается сделать паузу.
А украинские гимнасты пробилась в финал Олимпиады в командных соревнованиях без Верняева.
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