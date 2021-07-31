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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ 1 августа

31 июля, 22:22

Олег Люлька

В воскресенье на Олимпийских играх в Токио разыгрывают медали в плавании, легкой и тяжелой атлетике и других видах – где и во сколько смотреть трансляции соревнований

Игры продлятся до 8 августа / Фото: Reuters

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. В прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Расписание украинцев на Олимпиаде 1 августа: Болеем за Романчука, его жену, Хижняка и Деху

Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 1 августа

Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

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Ирина Деха / Фото: НОК Украины

Напомним, ранее на Олимпиаде в Токио Украина добыла пять бронзовых медалей – их нашей стране принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина.

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Источник: Сегодня|Спорт

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