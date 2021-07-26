Расписание трансляций Олимпиады-2020 на ТВ 27 июля

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде-2020 пройдут соревнования в 30 видах спорта, а первые старты начнутся уже в 3 часа ночи по Киеву. Украину в этот день представят 10 атлетов

Где смотреть Олимпиаду-2020 27 июля / Фото: Reuters

Главные старты дня можно будет увидеть на ТВ и в интернете. В прямом эфире Олимпиаду-2020 покажут на канале "UA: Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Программа трансляций начнется с заплывов в академической гребле.

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Список трансляций Олимпиады-2020 на ТВ:

03:00. Академическая гребля.

Академическая гребля. 05:40. Пулевая стрельба.

Пулевая стрельба. 06:15. Стрельба из лука.

Стрельба из лука. 07:25. Бокс.

Бокс. 08:00 . Каноэ слалом. Каяки.

. Каноэ слалом. Каяки. 09:00. Маунтинбайк. Кросс-кантри.

Маунтинбайк. Кросс-кантри. 11:00. Бокс.

Бокс. 13:00. Плавание.

Плавание. 15:30. Баскетбол.

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Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.