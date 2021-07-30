Расписание, трансляции и интриги 2-го тура чемпионата Украины по футболу

Динамо дебютирует в новом сезоне, Шахтер отправится во Львов, Ворскла приходит в себя после еврокубкового фиаско

Расписание и трансляции 2-го тура чемпионата Украины

В прошлую пятницу стартовал новый чемпионат Украины. Сезон 2021/2022 стал первым за долгое время, в котором сыграет 16 команд по классической схеме.

Первый тур оказался обрезанным из-за переноса матча Динамо – Минай. Теперь же на выходных состоятся все 8 поединков второго тура. Какие главные интриги уик-энда нас ожидают?

Динамо сыграет первый поединок в новом сезоне УПЛ уже в статусе чемпиона. Киевляне примут дома Верес, который в первом туре не проиграл Колосу. За Динамо могут дебютировать Эрик Рамирес и Владислав Кулач. Минай также проведет первый матч после неожиданного восстановления в лиге. Команда в течение недели набирала игроков, главным из которых бесспорно является Евгений Селезнев. Соперник непростой – Александрия в прошлом туре одолела в гостях Зарю. Черноморец примет Днепр-1... на "Днепр-Арене". Концерты Монатика и Макса Коржа убили поле в Одессе, поэтому команда Мороза вновь будет играть в другом городе. Первый блин после возвращения в УПЛ вышел комом (0:3 от Десны). Шахтер отправится в гости ко Львову, который показал неплохую игру в 1 туре против Мариуполя в условиях ограниченного кадрового ресурса. Сама же команда Роберто Де Дзерби испытала определенные проблемы с Ингульцом. Отличиться ли на этот раз кто-то из новичков дончан? Ворскла примет Рух после сенсационного и обидного вылета из Лиги Конференций от КуПСа. Подопечные Максимова также упустили победу над Днепром-1 в первом туре, тогда как Рух и вовсе уступил в гостях Металлисту-1925. Одна из команд так и продолжит свой путь без побед.

Обзор матча Ворскла – КуПС:

Вашему вниманию – расписание, котировки букмекеров и трансляции матчей второго тура УПЛ:

Пятница, 30 июля

19:00 ЛЬВОВ – ШАХТЕР

Букмекеры: 16.00 – 6.60 – 1.19

Где смотреть: телеканал Футбол 1 и OLL.TV

19:00 КОЛОС – МЕТАЛЛИСТ-1925

Букмекеры: 1.75 – 3.80 – 4.60

Где смотреть: телеканал Футбол 2 и OLL.TV

Суббота, 31 июля

17:00 МИНАЙ – АЛЕКСАНДРИЯ

Букмекеры: 4.20 – 3.70 – 1.84

Где смотреть: телеканал Футбол 2 и OLL.TV

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19:30 ЧЕРНОМОРЕЦ – ДНЕПР-1

Букмекеры: 5.00 – 3.95 – 1.67

Где смотреть: телеканал Футбол 1 и OLL.TV

Воскресенье, 1 августа

17:00 МАРИУПОЛЬ – ДЕСНА

Букмекеры: 3.90 – 3.55 – 1.95

Где смотреть: телеканал Футбол 1 и OLL.TV

19:30 ВОРСКЛА – РУХ

Букмекеры: 2.00 – 3.45 – 3.80

Где смотреть: телеканал Футбол 1 и OLL.TV

19:30 ДИНАМО – ВЕРЕС

Букмекеры: 1.15 – 7.30 – 22.00

Где смотреть: телеканал 2+2 и OLL.TV

Понедельник, 2 августа

19:30 ИНГУЛЕЦ – ЗАРЯ

Букмекеры: 5.10 – 3.94 – 1.66

Где смотреть: телеканал Футбол 2 и OLL.TV

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