5 февраля 17:00
Эвертон 4
Брентфорд 1
5 февраля 19:00
Интер 1
Милан 2
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание стартов 6 февраля на Олимпиаде-2022

Андрей Трофимов
5 февраля, 20:30
В воскресенье на зимних Играх в Пекине разыграют еще семь комплектов медалей

Украинский саночник Антон Дукач / Фото: Reuters

Олимпиада-2022 набирает обороты. 6 февраля определят чемпионов и призеров в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, санном спорте и фристайле. По итогам субботы в медальном зачете лидирует Норвегия.

Расписание медальных стартов 6 февраля

СНОУБОРД

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  • 03:30 Слоупстайл, женщины

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

  • 05:00 Скоростной спуск, мужчины

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

  • 09:00 Скиатлон, 2x15 км, мужчины

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

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  • 10:30 5000 м, мужчины

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

  • 12:00 HS-109, мужчины

САННЫЙ СПОРТ

  • 13:30. Одноместные сани, мужчины

ФРИСТАЙЛ

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  • 14:40 Могул, женщины

Субботние чемпионки – норвежка Йохауг и словенка Богатай / Фото: Reuters

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.