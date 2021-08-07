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Расписание Олимпиады-2020 на 8 августа

7 августа, 20:29

Александр Трикиша

В воскресенье, 8 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в восьми видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по киевскому времени

Символ Олимпийских игр - Олимпийские кольца / Фото: Reuters

В воскресенье, 8 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали в восьми дисциплинах. Всего определится 13 олимпийских чемпионов. Расписание последнего дня Олимпиады-2020:

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БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
05:30женщины, финал

БОКС

ВремяДисциплина
08:00женщины, легкий вес, 60 кг, финал
08:00женщины, средний вес, 75 кг, финал
08:00мужчины, легкий вес, 63 кг, финал
08:00мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, финал

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
04:00женщины, трек, омниум, скрэтч
04:18женщины, трек, спринт индивидуальный, 1/2 финала
04:24мужчины, трек, кейрин, 1/4 финала
04:45женщины, трек, омниум, гонка на время
05:06женщины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 5-8-е места
05:09мужчины, трек, кейрин, 1/2 финала
05:20женщины, трек, спринт индивидуальный, заезды за 3-е место
05:20женщины, трек, спринт индивидуальный, финальные заезды
05:26женщины, трек, омниум, гонка на выбывание
05:51мужчины, трек, кейрин, заезды за 7-12-е места
06:00мужчины, трек, кейрин, финал
06:25женщины, трек, омниум, гонка по очкам (финал)

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
03:30мужчины, матч за 7-8-е места
05:00мужчины, матч за 5-6-е места
07:40мужчины, матч за 3-е место
10:30мужчины, финал

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины, матч за 3-е место
07:30женщины, финал

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
05:00женщины, матч за 3-е место
09:00женщины, финал

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ВремяДисциплина
05:00женщины, групповые упражнения, финал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
01:00мужчины, марафон, финал

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Источник: Сегодня|Спорт

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