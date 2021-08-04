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Расписание Олимпиады-2020 на 4 августа

4 августа, 06:00

Александр Трикиша

В среду, 4 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 11 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву

Олимпийские кольца - главный символ Олимпиады / Фото: AFP

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 11 разных дисциплинах. Расписание 13-го дня Олимпиады-2020:

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БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
04:00женщины, 1/4 финала, #1
07:40женщины, 1/4 финала, #2
11:20женщины, 1/4 финала, #3
15:00женщины, 1/4 финала, #4

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
06:00мужчины, утешительный, раунд-II
13:00мужчины, 1/2 финала, #1

БОКС

ВремяДисциплина
08:00женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/2 финала
08:00женщины, полусредний вес, 69 кг, 1/2 финала
08:00мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/2 финала
08:00мужчины, полутяжелый вес, 81 кг, финал

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

ВремяДисциплина
05:15женщины, средний вес, 62 кг, утешительные поединки
05:45мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/8 финала
06:00женщины, легкий вес, 57 кг, 1/8 финала
06:15мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/8 финала
06:30мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/4 финала
06:45женщины, легкий вес, 57 кг, 1/4 финала
07:00мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/4 финала
12:15мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/2 финала
12:35мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/2 финала
12:55женщины, легкий вес, 57 кг, 1/2 финала
14:55женщины, средний вес, 62 кг, схватки за 3-е место
15:15женщины, средний вес, 62 кг, финал

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

ВремяДисциплина
05:00мужчины, полусредний вес, 67 кг, утешительные поединки
05:30мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, утешительные поединки
13:15мужчины, полусредний вес, 67 кг, схватки за 3-е место
13:35мужчины, полусредний вес, 67 кг, финал
13:55мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, схватки за 3-е место
14:15мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, финал

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
09:30мужчины, трек, спринт индивидуальный, квалификация
10:10женщины, трек, кейрин, раунд I
10:35мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала
11:11женщины, трек, кейрин, раунд I, утешительные заезды
11:31мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/32 финала, утешительные заезды
11:45мужчины, трек, командная гонка преследования, финалы
12:13мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала
12:47мужчины, трек, спринт индивидуальный, 1/16 финала, утешительные заезды

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
08:00мужчины, 1/4 финала, #1
09:30мужчины, 1/4 финала, #2
12:20мужчины, 1/4 финала, #3
13:50мужчины, 1/4 финала, #4

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины, 1/4 финала, #1
07:00женщины, 1/4 финала, #2
11:00женщины, 1/4 финала, #3
15:30женщины, 1/4 финала, #4

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
03:00мужчины, 1/4 финала, #1
03:00мужчины, 1/4 финала, #2
15:00мужчины, 1/4 финала, #3
15:00мужчины, 1/4 финала, #4

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
03:30женщины, 1/4 финала, #1
07:15женщины, 1/4 финала, #2
11:00женщины, 1/4 финала, #3
14:45женщины, 1/4 финала, #4

ГОЛЬФ

ВремяДисциплина
01:30женщины, индивидуальное перв-во, Раунд-I

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ВремяДисциплина
03:30мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, Предварительные заезды
03:54женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, Предварительные заезды
04:12женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, Предварительные заезды
04:47мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, Предварительные заезды
06:00мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #1
06:06мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #2
06:12мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #3
06:18женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/4 финала #1
06:24женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м, 1/4 финала #2
06:30женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 финала #1
06:37женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м, 1/4 финала #2
06:45мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/4 финала #1
06:53мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м, 1/4 финала #2

КОННЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
13:00конкур, индивидуальное перв-во, финал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
03:00мужчины, десятиборье 100 м
03:05мужчины, метание копья, Квалификация A
03:35женщины, семиборье 100 м с/б
03:55мужчины, десятиборье, прыжки в длину
04:35женщины, семиборье, прыжки в высоту
04:35мужчины, метание копья, квалификация B
05:00мужчины, 110 м с барьерами, полуфиналы
05:30женщины, 400 м с барьерами, финал
05:40мужчины, десятиборье, толкание ядра
12:30мужчины, десятиборье, прыжки в высоту
13:00женщины, 1500 м, полуфиналы
13:05женщины, семиборье, толкание ядра
13:30женщины, 400 м, полуфиналы
14:00женщины, 3000 м стиплчейз, финал
14:15мужчины, метание молота, финал
14:30женщины, семиборье 200 м
15:05мужчины, 800 м, финал
15:30мужчины, десятиборье 400 м
15:55мужчины, 200 м, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
08:30женщины, класс 470, финал
09:00мужчины, класс 470, финал

ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
00:30женщины, 10 км, открытая вода, финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
09:00женщины, вышка 10 м, предварительный раунд

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
13:30женщины, дуэты, финал

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ

ВремяДисциплина
11:00женщины, индивидуальное пер-во, квалификация (скорость, боулдеринг, сложность)

СКЕЙТБОРДИНГ

ВремяДисциплина
03:00женщины, парк, квалификация
05:00женщины, парк, финал

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ВремяДисциплина
04:00женщины, командное перв-во, 1/2 финала
08:30мужчины, командное перв-во, 1/2 финала
13:30мужчины, командное перв-во, 1/2 финала

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
07:50мужчины, +109 кг, группа В
13:50мужчины, +109 кг, финал, группа А

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
04:30женщины, 1/2 финала, #1
13:00женщины, 1/2 финала, #2

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