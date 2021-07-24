Расписание Олимпиады-2020 на 25 июля

Олимпийские игры в Токио влетели в копеечку / Фото: Reuters
В воскресенье на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований. Расписание на все дни Олимпиады-2020 есть в нашем специальном разделе.
БАДМИНТОН
|04:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
|04:00
|женщины, одиночный разряд, групповой этап
|04:00
|мужчины, парный разряд, групповой этап
|04:00
|женщины, парный разряд, групповой этап
|04:00
|смешанный разряд, групповой этап
|12:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
|12:00
|женщины, одиночный разряд, групповой этап
|12:00
|мужчины, парный разряд, групповой этап
|12:00
|женщины, парный разряд, групповой этап
|12:00
|смешанный разряд, групповой этап
БАСКЕТБОЛ
|04:00
|мужчины IRI – CZE Группа A
|07:40
|мужчины GER – ITA Группа B
|11:20
|мужчины AUS – NGR Группа B
|15:00
|мужчины FRA – USA Группа A
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|04:15
|женщины JPN – MGL групповой раунд
|04:40
|женщины ROU – ITA групповой раунд
|05:35
|мужчины RUS – BEL групповой раунд
|06:00
|мужчины POL – SRB групповой раунд
|08:00
|женщины MGL – RUS групповой раунд
|08:25
|женщины CHN – ITA групповой раунд
|09:00
|мужчины CHN – LAT групповой раунд
|09:25
|мужчины SRB – BEL групповой раунд
|11:30
|женщины ROU – USA групповой раунд
|11:55
|женщины JPN – FRA групповой раунд
|12:40
|мужчины RUS – POL групповой раунд
|13:05
|мужчины JPN – NED групповой раунд
|15:00
|женщины CHN – FRA групповой раунд
|15:25
|женщины RUS – USA групповой раунд
|16:00
|мужчины NED – CHN групповой раунд
|16:25
|мужчины LAT – JPN групповой раунд
БОКС
|05:00
|женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/16 финала
|05:00
|женщины, полусредний, 69 кг, 1/16 финала
|05:00
|мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/16 финала
|05:00
|мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/8 финала
|11:00
|женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/16 финала
|11:00
|женщины, полусредний, 69 кг, 1/16 финала
|11:00
|мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/16 финала
|11:00
|мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/8 финала
ВЕЛОСПОРТ
|07:00
|женщины, шоссе, групповая гонка, финал
ВОДНОЕ ПОЛО
|04:00
|мужчины RSA – ITA Группа A
|05:30
|мужчины HUN – GRE Группа A
|08:00
|мужчины USA – JPN Группа A
|09:30
|мужчины AUS – MNE Группа B
|12:20
|мужчины SRB – ESP Группа B
|13:50
|мужчины CRO – KAZ Группа B
ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|женщины RUS – ITA Группа В
|05:05
|женщины USA – ARG Группа В
|08:20
|женщины SRB – DOM Группа А
|10:25
|женщины CHN – TUR Группа В
|13:40
|женщины JPN – KEN Группа А
|15:45
|женщины BRA – KOR Группа А
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|женщины, групповой раунд
|03:00
|мужчины, групповой раунд
|09:00
|женщины, групповой раунд
|09:00
|мужчины, групповой раунд
|14:00
|женщины, групповой раунд
|14:00
|мужчины, групповой раунд
ГАНДБОЛ
|03:00
|женщины NED – JPN Группа A
|05:00
|женщины RUS – BRA Группа B
|08:15
|женщины MNE – ANG Группа A
|10:15
|женщины NOR – KOR Группа A
|13:30
|женщины ESP – SWE Группа B
|15:30
|женщины HUN – FRA Группа B
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
|04:00
|женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 1
|05:55
|женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 2
|09:10
|женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 3
|11:05
|женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 4
|14:20
|женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 5
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
|03:00
|мужчины, одиночка, 1/2 финала
|03:20
|женщины, одиночка, 1/2 финала
|03:40
|мужчины, двойка распашная без рулевого, утешительные заезды
|03:50
|женщины, двойка распашная без рулевого, утешительные заезды
|04:00
|мужчины, двойка парная, легкий вес, утешительные заезды
|04:20
|женщины, двойка парная, легкий вес, утешительные заезды
|04:40
|мужчины, четверка парная, утешительные заезды
|04:50
|женщины, четверка парная, утешительные заезды
|05:00
|мужчины, восьмерка с рулевым, предварительные заезды
|05:20
|женщины, восьмерка с рулевым, предварительные заезды
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|07:00
|мужчины, слалом (каноэ-одиночки), квалификация
|08:50
|женщины, слалом (байдарки-одиночки), квалификация
ДЗЮДО
|05:00
|мужчины, полулегкий вес, 66 кг, предварительный раунд
|05:10
|женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/16 финала
|05:25
|мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/16 финала
|06:15
|женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/8 финала
|06:30
|мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/8 финала
|07:05
|женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/4 финала
|07:25
|мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, полулегкий вес, 52 кг, утешительные поединки
|11:15
|мужчины, полулегкий вес, 66 кг, утешительные поединки
|11:35
|женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/2 финала
|11:55
|мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/2 финала
|12:15
|женщины, полулегкий вес, 52 кг, поединки за 3-е место
|12:35
|женщины, полулегкий вес, 52 кг, финал
|12:45
|мужчины, полулегкий вес, 66 кг, поединки за 3-е место
|13:00
|мужчины, полулегкий вес, 66 кг, финал
КОННЫЙ СПОРТ
|11:00
|микс, выездка, индивидуальное перв-во, квалификация (2-й день)
|11:00
|микс, выездка, командное перв-во, квалификация (2-й день)
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|06:00
|мужчины, виндсерфинг, гонка-1-2-3
|06:00
|женщины, виндсерфинг, гонка-1-2-3
|06:00
|мужчины, класс Лазер, гонка-1-2
|06:00
|женщины, класс Лазер Радиал, гонка-1-2
ПЛАВАНИЕ
|04:30
|мужчины, комплексное плавание, 400 м, финал
|04:40
|женщины, баттерфляй, 100 м, полуфиналы
|04:55
|мужчины, вольный стиль, 400 м, финал
|05:15
|женщины, комплексное плавание, 400 м, финал
|05:35
|мужчины, брасс, 100 м, полуфиналы
|06:00
|женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, финал
|13:00
|женщины, спина, 100 м, предварительные заплывы
|13:20
|мужчины, вольный стиль, 200 м, предварительные заплывы
|13:50
|женщины, брасс, 100 м, предварительные заплывы
|14:15
|мужчины, спина, 100 м, предварительные заплывы
|14:35
|женщины, вольный стиль, 400 м, предварительные заплывы
|14:55
|мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|09:00
|женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки, финал
СЕРФИНГ
|01:00
|мужчины, шортборд, раунд I
|03:00
|женщины, шортборд, раунд I
|05:00
|мужчины, шортборд, раунд II
|07:00
|женщины, шортборд, раунд II
СКЕЙТБОРДИНГ
|03:00
|мужчины, стрит, квалификация
|05:00
|мужчины, стрит, финал
СОФТБОЛ
|04:00
|женщины AUS – USA групповой раунд
|08:30
|женщины CAN – JPN групповой раунд
|14:00
|женщины ITA – MEX групповой раунд
СТРЕЛЬБА
|03:00
|женщины, пистолет пневматический, 10 м, квалификация
|03:00
|женщины, круглый стенд, квалификация, день 1-й
|03:30
|мужчины, круглый стенд, квалификация, день 1-й
|05:15
|женщины, пистолет пневматический, 10 м, финал
|07:00
|мужчины, винтовка пневматическая, 10 м, квалификация
|09:30
|мужчины, винтовка пневматическая, 10 м, финал
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|03:30
|женщины, командное перв-во, 1/8 финала
|07:45
|женщины, командное перв-во, 1/4 финала
|07:45
|женщины, командное перв-во, 1/2 финала
|07:45
|женщины, командное перв-во, матч за 3-е место
|07:45
|женщины, командное перв-во, финал
ТЕННИС
|05:00
|мужчины, одиночный разряд, раунд I
|05:00
|женщины, одиночный разряд, раунд I
|05:00
|мужчины, парный разряд, раунд I
|05:00
|женщины, парный разряд, раунд I
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
|04:00
|смешанные пары, 1/4 финала
|08:00
|мужчины, одиночный разряд, раунд II
|08:00
|женщины, одиночный разряд, раунд II
|14:00
|смешанные пары, 1/2 финала
ТХЭКВОНДО
|04:00
|женщины, 49 – 57 кг, 1/8 финала
|04:15
|мужчины, 58 – 68 кг, 1/8 финала
|08:00
|женщины, 49 – 57 кг, 1/4 финала
|08:15
|мужчины, 58 – 68 кг, 1/4 финала
|10:00
|женщины, 49 – 57 кг, 1/2 финала
|10:15
|мужчины, 58 – 68 кг, 1/2 финала
|13:00
|женщины, 49 – 57 кг, утешительные поединки
|13:15
|мужчины, 58 – 68 кг, утешительные поединки
|14:00
|женщины, 49 – 57 кг, поединки за 3-е место
|14:15
|мужчины, 58 – 68 кг, поединки за 3-е место
|16:00
|женщины, 49 – 57 кг, финал
|16:15
|мужчины, 58 – 68 кг, финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|05:50
|мужчины, 61 кг, группа В
|05:50
|мужчины, 67 кг, группа В
|09:50
|мужчины, 61 кг, финал, группа А
|13:50
|мужчины, 67 кг, финал, группа А
ФЕХТОВАНИЕ
|03:00
|женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
|03:55
|мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
|04:50
|женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
|05:45
|мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
|06:40
|женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
|07:35
|мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/8, финала
|08:30
|женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/4 финала
|09:25
|мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/4 финала
|12:00
|женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/2 финала
|12:45
|мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/2 финала
|13:30
|женщины, рапира, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
|14:15
|мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
|15:00
|женщины, рапира, индивидуальное пер-во, финал
|15:45
|мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, финал
ФУТБОЛ
|10:30
|мужчины EGY – ARG Группа C
|11:00
|мужчины FRA – RSA Группа A
|11:00
|мужчины NZL – HON Группа B
|11:30
|мужчины BRA – CIV Группа D
|13:30
|мужчины AUS – ESP Группа C
|14:00
|мужчины JPN – MEX Группа A
|14:00
|мужчины ROU – KOR Группа B
|14:30
|мужчины RSA – GER Группа D
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|03:30
|женщины GBR – GER Группа A
|04:00
|женщины AUS – ESP Группа B
|05:45
|женщины JPN – CHN Группа B
|06:15
|женщины NZL – ARG Группа B
|12:30
|мужчины IND – AUS Группа A
|13:00
|мужчины JPN – ARG Группа A
|14:45
|мужчины ESP – NZL Группа A
|15:15
|мужчины RSA – NED Группа B
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