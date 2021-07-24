Расписание Олимпиады-2020 на 25 июля

В воскресенье на Играх в Токио разыграют медали в велоспорте, плавании, дзюдо, прыжках в воду и тяжелой атлетике. Также пройдут соревнования по гребле, серфингу и парусному спорту

Олимпийские игры в Токио влетели в копеечку / Фото: Reuters

В воскресенье на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований. Расписание на все дни Олимпиады-2020 есть в нашем специальном разделе.

БАДМИНТОН

04:00 мужчины, одиночный разряд, групповой этап 04:00 женщины, одиночный разряд, групповой этап 04:00 мужчины, парный разряд, групповой этап 04:00 женщины, парный разряд, групповой этап 04:00 смешанный разряд, групповой этап 12:00 мужчины, одиночный разряд, групповой этап 12:00 женщины, одиночный разряд, групповой этап 12:00 мужчины, парный разряд, групповой этап 12:00 женщины, парный разряд, групповой этап 12:00 смешанный разряд, групповой этап

БАСКЕТБОЛ

04:00 мужчины IRI – CZE Группа A 07:40 мужчины GER – ITA Группа B 11:20 мужчины AUS – NGR Группа B 15:00 мужчины FRA – USA Группа A

БАСКЕТБОЛ 3Х3

04:15 женщины JPN – MGL групповой раунд 04:40 женщины ROU – ITA групповой раунд 05:35 мужчины RUS – BEL групповой раунд 06:00 мужчины POL – SRB групповой раунд 08:00 женщины MGL – RUS групповой раунд 08:25 женщины CHN – ITA групповой раунд 09:00 мужчины CHN – LAT групповой раунд 09:25 мужчины SRB – BEL групповой раунд 11:30 женщины ROU – USA групповой раунд 11:55 женщины JPN – FRA групповой раунд 12:40 мужчины RUS – POL групповой раунд 13:05 мужчины JPN – NED групповой раунд 15:00 женщины CHN – FRA групповой раунд 15:25 женщины RUS – USA групповой раунд 16:00 мужчины NED – CHN групповой раунд 16:25 мужчины LAT – JPN групповой раунд

БОКС

05:00 женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/16 финала 05:00 женщины, полусредний, 69 кг, 1/16 финала 05:00 мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/16 финала 05:00 мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/8 финала 11:00 женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/16 финала 11:00 женщины, полусредний, 69 кг, 1/16 финала 11:00 мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/16 финала 11:00 мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

07:00 женщины, шоссе, групповая гонка, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

04:00 мужчины RSA – ITA Группа A 05:30 мужчины HUN – GRE Группа A 08:00 мужчины USA – JPN Группа A 09:30 мужчины AUS – MNE Группа B 12:20 мужчины SRB – ESP Группа B 13:50 мужчины CRO – KAZ Группа B

ВОЛЕЙБОЛ

03:00 женщины RUS – ITA Группа В 05:05 женщины USA – ARG Группа В 08:20 женщины SRB – DOM Группа А 10:25 женщины CHN – TUR Группа В 13:40 женщины JPN – KEN Группа А 15:45 женщины BRA – KOR Группа А

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03:00 женщины, групповой раунд 03:00 мужчины, групповой раунд 09:00 женщины, групповой раунд 09:00 мужчины, групповой раунд 14:00 женщины, групповой раунд 14:00 мужчины, групповой раунд

ГАНДБОЛ

03:00 женщины NED – JPN Группа A 05:00 женщины RUS – BRA Группа B 08:15 женщины MNE – ANG Группа A 10:15 женщины NOR – KOR Группа A 13:30 женщины ESP – SWE Группа B 15:30 женщины HUN – FRA Группа B

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

04:00 женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 1 05:55 женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 2 09:10 женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 3 11:05 женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 4 14:20 женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 5

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

03:00 мужчины, одиночка, 1/2 финала 03:20 женщины, одиночка, 1/2 финала 03:40 мужчины, двойка распашная без рулевого, утешительные заезды 03:50 женщины, двойка распашная без рулевого, утешительные заезды 04:00 мужчины, двойка парная, легкий вес, утешительные заезды 04:20 женщины, двойка парная, легкий вес, утешительные заезды 04:40 мужчины, четверка парная, утешительные заезды 04:50 женщины, четверка парная, утешительные заезды 05:00 мужчины, восьмерка с рулевым, предварительные заезды 05:20 женщины, восьмерка с рулевым, предварительные заезды

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

07:00 мужчины, слалом (каноэ-одиночки), квалификация 08:50 женщины, слалом (байдарки-одиночки), квалификация

ДЗЮДО

05:00 мужчины, полулегкий вес, 66 кг, предварительный раунд 05:10 женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/16 финала 05:25 мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/16 финала 06:15 женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/8 финала 06:30 мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/8 финала 07:05 женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/4 финала 07:25 мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/4 финала 11:00 женщины, полулегкий вес, 52 кг, утешительные поединки 11:15 мужчины, полулегкий вес, 66 кг, утешительные поединки 11:35 женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/2 финала 11:55 мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/2 финала 12:15 женщины, полулегкий вес, 52 кг, поединки за 3-е место 12:35 женщины, полулегкий вес, 52 кг, финал 12:45 мужчины, полулегкий вес, 66 кг, поединки за 3-е место 13:00 мужчины, полулегкий вес, 66 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

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11:00 микс, выездка, индивидуальное перв-во, квалификация (2-й день) 11:00 микс, выездка, командное перв-во, квалификация (2-й день)

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

06:00 мужчины, виндсерфинг, гонка-1-2-3 06:00 женщины, виндсерфинг, гонка-1-2-3 06:00 мужчины, класс Лазер, гонка-1-2 06:00 женщины, класс Лазер Радиал, гонка-1-2

ПЛАВАНИЕ

04:30 мужчины, комплексное плавание, 400 м, финал 04:40 женщины, баттерфляй, 100 м, полуфиналы 04:55 мужчины, вольный стиль, 400 м, финал 05:15 женщины, комплексное плавание, 400 м, финал 05:35 мужчины, брасс, 100 м, полуфиналы 06:00 женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, финал 13:00 женщины, спина, 100 м, предварительные заплывы 13:20 мужчины, вольный стиль, 200 м, предварительные заплывы 13:50 женщины, брасс, 100 м, предварительные заплывы 14:15 мужчины, спина, 100 м, предварительные заплывы 14:35 женщины, вольный стиль, 400 м, предварительные заплывы 14:55 мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы

ПРЫЖКИ В ВОДУ

09:00 женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки, финал

СЕРФИНГ

01:00 мужчины, шортборд, раунд I 03:00 женщины, шортборд, раунд I 05:00 мужчины, шортборд, раунд II 07:00 женщины, шортборд, раунд II

СКЕЙТБОРДИНГ

03:00 мужчины, стрит, квалификация 05:00 мужчины, стрит, финал

СОФТБОЛ

04:00 женщины AUS – USA групповой раунд 08:30 женщины CAN – JPN групповой раунд 14:00 женщины ITA – MEX групповой раунд

СТРЕЛЬБА

03:00 женщины, пистолет пневматический, 10 м, квалификация 03:00 женщины, круглый стенд, квалификация, день 1-й 03:30 мужчины, круглый стенд, квалификация, день 1-й 05:15 женщины, пистолет пневматический, 10 м, финал 07:00 мужчины, винтовка пневматическая, 10 м, квалификация 09:30 мужчины, винтовка пневматическая, 10 м, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:30 женщины, командное перв-во, 1/8 финала 07:45 женщины, командное перв-во, 1/4 финала 07:45 женщины, командное перв-во, 1/2 финала 07:45 женщины, командное перв-во, матч за 3-е место 07:45 женщины, командное перв-во, финал

ТЕННИС

05:00 мужчины, одиночный разряд, раунд I 05:00 женщины, одиночный разряд, раунд I 05:00 мужчины, парный разряд, раунд I 05:00 женщины, парный разряд, раунд I

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

04:00 смешанные пары, 1/4 финала 08:00 мужчины, одиночный разряд, раунд II 08:00 женщины, одиночный разряд, раунд II 14:00 смешанные пары, 1/2 финала

ТХЭКВОНДО

04:00 женщины, 49 – 57 кг, 1/8 финала 04:15 мужчины, 58 – 68 кг, 1/8 финала 08:00 женщины, 49 – 57 кг, 1/4 финала 08:15 мужчины, 58 – 68 кг, 1/4 финала 10:00 женщины, 49 – 57 кг, 1/2 финала 10:15 мужчины, 58 – 68 кг, 1/2 финала 13:00 женщины, 49 – 57 кг, утешительные поединки 13:15 мужчины, 58 – 68 кг, утешительные поединки 14:00 женщины, 49 – 57 кг, поединки за 3-е место 14:15 мужчины, 58 – 68 кг, поединки за 3-е место 16:00 женщины, 49 – 57 кг, финал 16:15 мужчины, 58 – 68 кг, финал

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

05:50 мужчины, 61 кг, группа В 05:50 мужчины, 67 кг, группа В 09:50 мужчины, 61 кг, финал, группа А 13:50 мужчины, 67 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

03:00 женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/32 финала 03:55 мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/32 финала 04:50 женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/16 финала 05:45 мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/16 финала 06:40 женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/8 финала 07:35 мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/8, финала 08:30 женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/4 финала 09:25 мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/4 финала 12:00 женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/2 финала 12:45 мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/2 финала 13:30 женщины, рапира, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место 14:15 мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место 15:00 женщины, рапира, индивидуальное пер-во, финал 15:45 мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, финал

ФУТБОЛ

10:30 мужчины EGY – ARG Группа C 11:00 мужчины FRA – RSA Группа A 11:00 мужчины NZL – HON Группа B 11:30 мужчины BRA – CIV Группа D 13:30 мужчины AUS – ESP Группа C 14:00 мужчины JPN – MEX Группа A 14:00 мужчины ROU – KOR Группа B 14:30 мужчины RSA – GER Группа D

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03:30 женщины GBR – GER Группа A 04:00 женщины AUS – ESP Группа B 05:45 женщины JPN – CHN Группа B 06:15 женщины NZL – ARG Группа B 12:30 мужчины IND – AUS Группа A 13:00 мужчины JPN – ARG Группа A 14:45 мужчины ESP – NZL Группа A 15:15 мужчины RSA – NED Группа B