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Расписание Олимпиады-2020 на 25 июля

24 июля, 21:33

Елена Павлова

В воскресенье на Играх в Токио разыграют медали в велоспорте, плавании, дзюдо, прыжках в воду и тяжелой атлетике. Также пройдут соревнования по гребле, серфингу и парусному спорту

Олимпийские игры в Токио влетели в копеечку / Фото: Reuters

В воскресенье на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований. Расписание на все дни Олимпиады-2020 есть в нашем специальном разделе.

БАДМИНТОН

04:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап
04:00женщины, одиночный разряд, групповой этап
04:00мужчины, парный разряд, групповой этап
04:00женщины, парный разряд, групповой этап
04:00смешанный разряд, групповой этап
12:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап
12:00женщины, одиночный разряд, групповой этап
12:00мужчины, парный разряд, групповой этап
12:00женщины, парный разряд, групповой этап
12:00смешанный разряд, групповой этап

БАСКЕТБОЛ

04:00мужчины IRI – CZE Группа A
07:40мужчины GER – ITA Группа B
11:20мужчины AUS – NGR Группа B
15:00мужчины FRA – USA Группа A

БАСКЕТБОЛ 3Х3

04:15женщины JPN – MGL групповой раунд
04:40женщины ROU – ITA групповой раунд
05:35мужчины RUS – BEL групповой раунд
06:00мужчины POL – SRB групповой раунд
08:00женщины MGL – RUS групповой раунд
08:25женщины CHN – ITA групповой раунд
09:00мужчины CHN – LAT групповой раунд
09:25мужчины SRB – BEL групповой раунд
11:30женщины ROU – USA групповой раунд
11:55женщины JPN – FRA групповой раунд
12:40мужчины RUS – POL групповой раунд
13:05мужчины JPN – NED групповой раунд
15:00женщины CHN – FRA групповой раунд
15:25женщины RUS – USA групповой раунд
16:00мужчины NED – CHN групповой раунд
16:25мужчины LAT – JPN групповой раунд

БОКС

05:00женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/16 финала
05:00женщины, полусредний, 69 кг, 1/16 финала
05:00мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/16 финала
05:00мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/8 финала
11:00женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/16 финала
11:00женщины, полусредний, 69 кг, 1/16 финала
11:00мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/16 финала
11:00мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

07:00женщины, шоссе, групповая гонка, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

04:00мужчины RSA – ITA Группа A
05:30мужчины HUN – GRE Группа A
08:00мужчины USA – JPN Группа A
09:30мужчины AUS – MNE Группа B
12:20мужчины SRB – ESP Группа B
13:50мужчины CRO – KAZ Группа B

ВОЛЕЙБОЛ

03:00женщины RUS – ITA Группа В
05:05женщины USA – ARG Группа В
08:20женщины SRB – DOM Группа А
10:25женщины CHN – TUR Группа В
13:40женщины JPN – KEN Группа А
15:45женщины BRA – KOR Группа А

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03:00женщины, групповой раунд
03:00мужчины, групповой раунд
09:00женщины, групповой раунд
09:00мужчины, групповой раунд
14:00женщины, групповой раунд
14:00мужчины, групповой раунд

ГАНДБОЛ

03:00женщины NED – JPN Группа A
05:00женщины RUS – BRA Группа B
08:15женщины MNE – ANG Группа A
10:15женщины NOR – KOR Группа A
13:30женщины ESP – SWE Группа B
15:30женщины HUN – FRA Группа B

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

04:00женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 1
05:55женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 2
09:10женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 3
11:05женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 4
14:20женщины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 5

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

03:00мужчины, одиночка, 1/2 финала
03:20женщины, одиночка, 1/2 финала
03:40мужчины, двойка распашная без рулевого, утешительные заезды
03:50женщины, двойка распашная без рулевого, утешительные заезды
04:00мужчины, двойка парная, легкий вес, утешительные заезды
04:20женщины, двойка парная, легкий вес, утешительные заезды
04:40мужчины, четверка парная, утешительные заезды
04:50женщины, четверка парная, утешительные заезды
05:00мужчины, восьмерка с рулевым, предварительные заезды
05:20женщины, восьмерка с рулевым, предварительные заезды

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

07:00мужчины, слалом (каноэ-одиночки), квалификация
08:50женщины, слалом (байдарки-одиночки), квалификация

ДЗЮДО

05:00мужчины, полулегкий вес, 66 кг, предварительный раунд
05:10женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/16 финала
05:25мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/16 финала
06:15женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/8 финала
06:30мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/8 финала
07:05женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/4 финала
07:25мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/4 финала
11:00женщины, полулегкий вес, 52 кг, утешительные поединки
11:15мужчины, полулегкий вес, 66 кг, утешительные поединки
11:35женщины, полулегкий вес, 52 кг, 1/2 финала
11:55мужчины, полулегкий вес, 66 кг, 1/2 финала
12:15женщины, полулегкий вес, 52 кг, поединки за 3-е место
12:35женщины, полулегкий вес, 52 кг, финал
12:45мужчины, полулегкий вес, 66 кг, поединки за 3-е место
13:00мужчины, полулегкий вес, 66 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

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11:00микс, выездка, индивидуальное перв-во, квалификация (2-й день)
11:00микс, выездка, командное перв-во, квалификация (2-й день)

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

06:00мужчины, виндсерфинг, гонка-1-2-3
06:00женщины, виндсерфинг, гонка-1-2-3
06:00мужчины, класс Лазер, гонка-1-2
06:00женщины, класс Лазер Радиал, гонка-1-2

ПЛАВАНИЕ

04:30мужчины, комплексное плавание, 400 м, финал
04:40женщины, баттерфляй, 100 м, полуфиналы
04:55мужчины, вольный стиль, 400 м, финал
05:15женщины, комплексное плавание, 400 м, финал
05:35мужчины, брасс, 100 м, полуфиналы
06:00женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, финал
13:00женщины, спина, 100 м, предварительные заплывы
13:20мужчины, вольный стиль, 200 м, предварительные заплывы
13:50женщины, брасс, 100 м, предварительные заплывы
14:15мужчины, спина, 100 м, предварительные заплывы
14:35женщины, вольный стиль, 400 м, предварительные заплывы
14:55мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы

ПРЫЖКИ В ВОДУ

09:00женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки, финал

СЕРФИНГ

01:00мужчины, шортборд, раунд I
03:00женщины, шортборд, раунд I
05:00мужчины, шортборд, раунд II
07:00женщины, шортборд, раунд II

СКЕЙТБОРДИНГ

03:00мужчины, стрит, квалификация
05:00мужчины, стрит, финал

СОФТБОЛ

04:00женщины AUS – USA групповой раунд
08:30женщины CAN – JPN групповой раунд
14:00женщины ITA – MEX групповой раунд

СТРЕЛЬБА

03:00женщины, пистолет пневматический, 10 м, квалификация
03:00женщины, круглый стенд, квалификация, день 1-й
03:30мужчины, круглый стенд, квалификация, день 1-й
05:15женщины, пистолет пневматический, 10 м, финал
07:00мужчины, винтовка пневматическая, 10 м, квалификация
09:30мужчины, винтовка пневматическая, 10 м, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:30женщины, командное перв-во, 1/8 финала
07:45женщины, командное перв-во, 1/4 финала
07:45женщины, командное перв-во, 1/2 финала
07:45женщины, командное перв-во, матч за 3-е место
07:45женщины, командное перв-во, финал

ТЕННИС

05:00мужчины, одиночный разряд, раунд I
05:00женщины, одиночный разряд, раунд I
05:00мужчины, парный разряд, раунд I
05:00женщины, парный разряд, раунд I

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

04:00смешанные пары, 1/4 финала
08:00мужчины, одиночный разряд, раунд II
08:00женщины, одиночный разряд, раунд II
14:00смешанные пары, 1/2 финала

ТХЭКВОНДО

04:00женщины, 49 – 57 кг, 1/8 финала
04:15мужчины, 58 – 68 кг, 1/8 финала
08:00женщины, 49 – 57 кг, 1/4 финала
08:15мужчины, 58 – 68 кг, 1/4 финала
10:00женщины, 49 – 57 кг, 1/2 финала
10:15мужчины, 58 – 68 кг, 1/2 финала
13:00женщины, 49 – 57 кг, утешительные поединки
13:15мужчины, 58 – 68 кг, утешительные поединки
14:00женщины, 49 – 57 кг, поединки за 3-е место
14:15мужчины, 58 – 68 кг, поединки за 3-е место
16:00женщины, 49 – 57 кг, финал
16:15мужчины, 58 – 68 кг, финал

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

05:50мужчины, 61 кг, группа В
05:50мужчины, 67 кг, группа В
09:50мужчины, 61 кг, финал, группа А
13:50мужчины, 67 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

03:00женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
03:55мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
04:50женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
05:45мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
06:40женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
07:35мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/8, финала
08:30женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/4 финала
09:25мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/4 финала
12:00женщины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/2 финала
12:45мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/2 финала
13:30женщины, рапира, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
14:15мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
15:00женщины, рапира, индивидуальное пер-во, финал
15:45мужчины, шпага, индивидуальное пер-во, финал

ФУТБОЛ

10:30мужчины EGY – ARG Группа C
11:00мужчины FRA – RSA Группа A
11:00мужчины NZL – HON Группа B
11:30мужчины BRA – CIV Группа D
13:30мужчины AUS – ESP Группа C
14:00мужчины JPN – MEX Группа A
14:00мужчины ROU – KOR Группа B
14:30мужчины RSA – GER Группа D

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03:30женщины GBR – GER Группа A
04:00женщины AUS – ESP Группа B
05:45женщины JPN – CHN Группа B
06:15женщины NZL – ARG Группа B
12:30мужчины IND – AUS Группа A
13:00мужчины JPN – ARG Группа A
14:45мужчины ESP – NZL Группа A
15:15мужчины RSA – NED Группа B

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