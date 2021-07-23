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Расписание Олимпиады-2020 на 24 июля

23 июля, 20:43

Елена Павлова

В субботу на Играх в Токио разыграются первые комплекты наград в велоспорте, дзюдо и стрельбе, а также пройдут первые соревнования в бадминтоне и боксе

Велоспорт в Токио / Фото: AFP

В субботу на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований. Расписание на все дни Олимпиады-2020 есть в нашем специальном разделе.

БАДМИНТОН

03:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап
03:00женщины, одиночный разряд, групповой этап
03:00мужчины, парный разряд, групповой этап
03:00женщины, парный разряд, групповой этап
03:00смешанный разряд, групповой этап
12:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап
12:00женщины, одиночный разряд, групповой этап
12:00мужчины, парный разряд, групповой этап
12:00женщины, парный разряд, групповой этап
12:00смешанный разряд, групповой этап

БАСКЕТБОЛ 3Х3

04:15женщины RUS – JPN групповой раунд
04:40женщины CHN – ROU групповой раунд
05:35мужчины POL – LAT групповой раунд
06:00мужчины CHN – SRB групповой раунд
08:00женщины RUS – CHN групповой раунд
08:25женщины ROU – JPN групповой раунд
09:00мужчины RUS – CHN групповой раунд
09:25мужчины SRB – NED групповой раунд
11:30женщины ITA – MGL групповой раунд
11:55женщины USA – FRA групповой раунд
12:40мужчины LAT – BEL групповой раунд
13:05мужчины JPN – POL групповой раунд
15:00женщины MGL – USA групповой раунд
15:25женщины FRA – ITA групповой раунд
16:00мужчины NED – RUS групповой раунд
16:25мужчины BEL – JPN групповой раунд

БОКС

05:00женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала
05:00мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/16 финала
05:00мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/16 финала
05:00мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/8 финала
11:00женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала
11:00мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/16 финала
11:00мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/16 финала
11:00мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

05:00мужчины, шоссе, групповая гонка, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

08:00женщины CAN – AUS Группа A
09:30женщины RSA – ESP Группа A
12:20женщины JPN – USA Группа B
13:50женщины CHN – RUS Группа B

ВОЛЕЙБОЛ

03:00мужчины ITA – CAN Группа А
05:05мужчины BRA – TUN Группа В
08:20мужчины RUS – ARG Группа В
10:25мужчины JPN – VEN Группа А
13:40мужчины POL – IRI Группа А
15:45мужчины USA – FRA Группа В

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03:00женщины, групповой раунд
03:00мужчины, групповой раунд
09:00женщины, групповой раунд
09:00мужчины, групповой раунд
14:00женщины, групповой раунд
14:00мужчины, групповой раунд

ГАНДБОЛ

03:00мужчины NOR – BRA Группа A
05:00мужчины FRA – ARG Группа A
08:15мужчины SWE – BRN Группа B
10:15мужчины GER – ESP Группа A
13:30мужчины POR – EGY Группа B
15:30мужчины DEN – JPN Группа B

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

04:00мужчины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 1
08:30мужчины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 2
13:30мужчины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 3

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

02:30женщины, одиночка, утешительные заезды
03:00мужчины, одиночка, утешительные заезды
03:30женщины, двойка парная, утешительные заезды
03:40мужчины, двойка парная, утешительные заезды
03:50женщины, двойка распашная без рулевого, предварительные заезды
04:20мужчины, двойка распашная без рулевого, предварительные заезды
04:50женщины, двойка парная, легкий вес, предварительные заезды
05:20мужчины, двойка парная, легкий вес, предварительные заезды
05:50женщины, четверка распашная без рулевого, предварительные заезды
06:10мужчины, четверка распашная без рулевого, предварительные заезды

ДЗЮДО

05:00мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, предварительный раунд
05:10женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/16 финала
05:20мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/16 финала
06:20женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/8 финала
06:30мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/8 финала
07:20женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/4 финала
07:40мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/4 финала
11:00женщины, суперлегкий вес, 48 кг, утешительные поединки
11:15мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, утешительные поединки
11:35женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/2 финала
11:50мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/2 финала
12:10женщины, суперлегкий вес, 48 кг, поединки за 3-е место
12:30женщины, суперлегкий вес, 48 кг, финал
12:40мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, поединки за 3-е место
13:00мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

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11:00выездка, микс, индивидуальное перв-во, квалификация
11:00выездка, микс, командное перв-во, квалификация

ПЛАВАНИЕ

13:00мужчины, комплексное плавание, 400 м, предварительные заплывы
13:30женщины, баттерфляй, 100 м, предварительные заплывы
13:50мужчины, вольный стиль, 400 м, предварительные заплывы
14:20женщины, комплексное плавание, 400 м, предварительные заплывы
15:05мужчины, брасс, 100 м, предварительные заплывы
15:25женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы

СОФТБОЛ

04:00женщины AUS – CAN групповой раунд
08:30женщины USA – MEX групповой раунд
14:00женщины JPN – ITA групповой раунд

СТРЕЛЬБА

02:30женщины, винтовка пневматическая, 10 м, квалификация
04:45женщины, винтовка пневматическая, 10 м, финал
07:00мужчины, пистолет пневматический, 10 м, квалификация
09:30мужчины, пистолет пневматический, 10 м, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:30микст, командное первенство, 1/8 финала
08:15микст, командное первенство, 1/4 финала
08:15микст, командное первенство, 1/2 финала
08:15микст, командное первенство, матч за 3-е место
08:15микст, командное первенство, финал

ТЕННИС

05:00мужчины, одиночный разряд, раунд I
05:00женщины, одиночный разряд, раунд I
05:00мужчины, парный разряд, раунд I
05:00женщины, парный разряд, раунд I

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

03:00мужчины, одиночный разряд, предварительный раунд
03:00женщины, одиночный разряд, предварительный раунд
03:00смешанные пары 1/8 финала
08:15мужчины, одиночный разряд, раунд I
08:15женщины, одиночный разряд, раунд I
13:30мужчины, одиночный разряд, раунд I
13:30женщины, одиночный разряд, раунд I

ТХЭКВОНДО

04:00женщины, до 49 кг, 1/8 финала
04:15мужчины, до 58 кг, 1/8 финала
08:00женщины, до 49 кг, 1/4 финала
08:15мужчины, до 58 кг, 1/4 финала
10:00женщины, до 49 кг, 1/2 финала
10:15мужчины, до 58 кг, 1/2 финала
13:00женщины, до 49 кг, утешительные поединки
13:15мужчины, до 58 кг, утешительные поединки
14:00женщины, до 49 кг, поединки за 3-е место
14:15мужчины, до 58 кг, поединки за 3-е место
16:00женщины, до 49 кг, финал
16:15мужчины, до 58 кг, финал

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

03:50женщины, 49 кг, группа В
07:50женщины, 49 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

03:00женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/32 финала
03:55мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
04:50женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
05:45мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
06:40женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
07:35мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
08:30женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/4 финала
09:25мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/4 финала
12:00женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/2 финала
12:45мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/2 финала
13:30женщины, шпага, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
14:15мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
15:00женщины, шпага, индивидуальное пер-во, финал
15:45мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, финал

ФУТБОЛ

10:30женщины CHI – CAN Группа E
11:00женщины CHN – ZAM Группа F
11:30женщины SWE – AUS Группа G
13:30женщины JPN – GBR Группа E
14:00женщины NED – BRA Группа F
14:30женщины NZL – USA Группа G

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03:30мужчины JPN – AUS Группа A
04:00мужчины NZL – IND Группа A
05:45мужчины NED – BEL Группа B
06:00мужчины ARG – ESP Группа A
12:30мужчины GBR – RSA Группа B
13:00мужчины CAN – GER Группа B
14:45женщины NED – IND Группа A
15:15женщины IRL – RSA Группа A

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