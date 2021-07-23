Расписание Олимпиады-2020 на 24 июля

В субботу на Играх в Токио разыграются первые комплекты наград в велоспорте, дзюдо и стрельбе, а также пройдут первые соревнования в бадминтоне и боксе

Велоспорт в Токио / Фото: AFP

В субботу на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований. Расписание на все дни Олимпиады-2020 есть в нашем специальном разделе.

БАДМИНТОН

03:00 мужчины, одиночный разряд, групповой этап 03:00 женщины, одиночный разряд, групповой этап 03:00 мужчины, парный разряд, групповой этап 03:00 женщины, парный разряд, групповой этап 03:00 смешанный разряд, групповой этап 12:00 мужчины, одиночный разряд, групповой этап 12:00 женщины, одиночный разряд, групповой этап 12:00 мужчины, парный разряд, групповой этап 12:00 женщины, парный разряд, групповой этап 12:00 смешанный разряд, групповой этап

БАСКЕТБОЛ 3Х3

04:15 женщины RUS – JPN групповой раунд 04:40 женщины CHN – ROU групповой раунд 05:35 мужчины POL – LAT групповой раунд 06:00 мужчины CHN – SRB групповой раунд 08:00 женщины RUS – CHN групповой раунд 08:25 женщины ROU – JPN групповой раунд 09:00 мужчины RUS – CHN групповой раунд 09:25 мужчины SRB – NED групповой раунд 11:30 женщины ITA – MGL групповой раунд 11:55 женщины USA – FRA групповой раунд 12:40 мужчины LAT – BEL групповой раунд 13:05 мужчины JPN – POL групповой раунд 15:00 женщины MGL – USA групповой раунд 15:25 женщины FRA – ITA групповой раунд 16:00 мужчины NED – RUS групповой раунд 16:25 мужчины BEL – JPN групповой раунд

БОКС

05:00 женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала 05:00 мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/16 финала 05:00 мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/16 финала 05:00 мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/8 финала 11:00 женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала 11:00 мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/16 финала 11:00 мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/16 финала 11:00 мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

05:00 мужчины, шоссе, групповая гонка, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

08:00 женщины CAN – AUS Группа A 09:30 женщины RSA – ESP Группа A 12:20 женщины JPN – USA Группа B 13:50 женщины CHN – RUS Группа B

ВОЛЕЙБОЛ

03:00 мужчины ITA – CAN Группа А 05:05 мужчины BRA – TUN Группа В 08:20 мужчины RUS – ARG Группа В 10:25 мужчины JPN – VEN Группа А 13:40 мужчины POL – IRI Группа А 15:45 мужчины USA – FRA Группа В

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03:00 женщины, групповой раунд 03:00 мужчины, групповой раунд 09:00 женщины, групповой раунд 09:00 мужчины, групповой раунд 14:00 женщины, групповой раунд 14:00 мужчины, групповой раунд

ГАНДБОЛ

03:00 мужчины NOR – BRA Группа A 05:00 мужчины FRA – ARG Группа A 08:15 мужчины SWE – BRN Группа B 10:15 мужчины GER – ESP Группа A 13:30 мужчины POR – EGY Группа B 15:30 мужчины DEN – JPN Группа B

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

04:00 мужчины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 1 08:30 мужчины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 2 13:30 мужчины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 3

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

02:30 женщины, одиночка, утешительные заезды 03:00 мужчины, одиночка, утешительные заезды 03:30 женщины, двойка парная, утешительные заезды 03:40 мужчины, двойка парная, утешительные заезды 03:50 женщины, двойка распашная без рулевого, предварительные заезды 04:20 мужчины, двойка распашная без рулевого, предварительные заезды 04:50 женщины, двойка парная, легкий вес, предварительные заезды 05:20 мужчины, двойка парная, легкий вес, предварительные заезды 05:50 женщины, четверка распашная без рулевого, предварительные заезды 06:10 мужчины, четверка распашная без рулевого, предварительные заезды

ДЗЮДО

05:00 мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, предварительный раунд 05:10 женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/16 финала 05:20 мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/16 финала 06:20 женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/8 финала 06:30 мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/8 финала 07:20 женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/4 финала 07:40 мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/4 финала 11:00 женщины, суперлегкий вес, 48 кг, утешительные поединки 11:15 мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, утешительные поединки 11:35 женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/2 финала 11:50 мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/2 финала 12:10 женщины, суперлегкий вес, 48 кг, поединки за 3-е место 12:30 женщины, суперлегкий вес, 48 кг, финал 12:40 мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, поединки за 3-е место 13:00 мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

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11:00 выездка, микс, индивидуальное перв-во, квалификация 11:00 выездка, микс, командное перв-во, квалификация

ПЛАВАНИЕ

13:00 мужчины, комплексное плавание, 400 м, предварительные заплывы 13:30 женщины, баттерфляй, 100 м, предварительные заплывы 13:50 мужчины, вольный стиль, 400 м, предварительные заплывы 14:20 женщины, комплексное плавание, 400 м, предварительные заплывы 15:05 мужчины, брасс, 100 м, предварительные заплывы 15:25 женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы

СОФТБОЛ

04:00 женщины AUS – CAN групповой раунд 08:30 женщины USA – MEX групповой раунд 14:00 женщины JPN – ITA групповой раунд

СТРЕЛЬБА

02:30 женщины, винтовка пневматическая, 10 м, квалификация 04:45 женщины, винтовка пневматическая, 10 м, финал 07:00 мужчины, пистолет пневматический, 10 м, квалификация 09:30 мужчины, пистолет пневматический, 10 м, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:30 микст, командное первенство, 1/8 финала 08:15 микст, командное первенство, 1/4 финала 08:15 микст, командное первенство, 1/2 финала 08:15 микст, командное первенство, матч за 3-е место 08:15 микст, командное первенство, финал

ТЕННИС

05:00 мужчины, одиночный разряд, раунд I 05:00 женщины, одиночный разряд, раунд I 05:00 мужчины, парный разряд, раунд I 05:00 женщины, парный разряд, раунд I

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

03:00 мужчины, одиночный разряд, предварительный раунд 03:00 женщины, одиночный разряд, предварительный раунд 03:00 смешанные пары 1/8 финала 08:15 мужчины, одиночный разряд, раунд I 08:15 женщины, одиночный разряд, раунд I 13:30 мужчины, одиночный разряд, раунд I 13:30 женщины, одиночный разряд, раунд I

ТХЭКВОНДО

04:00 женщины, до 49 кг, 1/8 финала 04:15 мужчины, до 58 кг, 1/8 финала 08:00 женщины, до 49 кг, 1/4 финала 08:15 мужчины, до 58 кг, 1/4 финала 10:00 женщины, до 49 кг, 1/2 финала 10:15 мужчины, до 58 кг, 1/2 финала 13:00 женщины, до 49 кг, утешительные поединки 13:15 мужчины, до 58 кг, утешительные поединки 14:00 женщины, до 49 кг, поединки за 3-е место 14:15 мужчины, до 58 кг, поединки за 3-е место 16:00 женщины, до 49 кг, финал 16:15 мужчины, до 58 кг, финал

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

03:50 женщины, 49 кг, группа В 07:50 женщины, 49 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

03:00 женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/32 финала 03:55 мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/32 финала 04:50 женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/16 финала 05:45 мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/16 финала 06:40 женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/8 финала 07:35 мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/8 финала 08:30 женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/4 финала 09:25 мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/4 финала 12:00 женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/2 финала 12:45 мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/2 финала 13:30 женщины, шпага, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место 14:15 мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место 15:00 женщины, шпага, индивидуальное пер-во, финал 15:45 мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, финал

ФУТБОЛ

10:30 женщины CHI – CAN Группа E 11:00 женщины CHN – ZAM Группа F 11:30 женщины SWE – AUS Группа G 13:30 женщины JPN – GBR Группа E 14:00 женщины NED – BRA Группа F 14:30 женщины NZL – USA Группа G

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03:30 мужчины JPN – AUS Группа A 04:00 мужчины NZL – IND Группа A 05:45 мужчины NED – BEL Группа B 06:00 мужчины ARG – ESP Группа A 12:30 мужчины GBR – RSA Группа B 13:00 мужчины CAN – GER Группа B 14:45 женщины NED – IND Группа A 15:15 женщины IRL – RSA Группа A