Расписание Олимпиады-2020 на 1 августа
В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 11 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву
Олимпийские Игры в Токио / Фото: Reuters
В понедельник, 1 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 11 разных дисциплинах. Расписание 10-го дня Олимпиады-2020:
БАДМИНТОН
|Время
|Дисциплина
|07:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала, #1
|07:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала, #2
|14:30
|женщины, одиночный разряд, матч за 3-е место
|14:30
|женщины, одиночный разряд, финал
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины CAN – ESP, группа A
|07:40
|мужчины ARG – JPN, группа C
|15:00
|мужчины ESP – SLO, группа C
|15:00
|женщины KOR – SRB, группа A
БЕЙСБОЛ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, раунд-I
|13:00
|мужчины, раунд-I
БОКС
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/2 финала #1
|05:00
|мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/2 финала #1
|05:00
|мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/2 финала #2
|11:00
|мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/2 финала #2
|11:00
|мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/4 финала
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:20
|женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/8 финала
|06:20
|женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/4 финала
|12:55
|женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/2 финала
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, легкий вес, 60 кг, 1/8 финала
|05:40
|мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, 1/8 финала
|06:00
|мужчины, легкий вес, 60 кг, 1/4 финала
|06:40
|мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, 1/4 финала
|12:15
|мужчины, легкий вес, 60 кг, 1/2 финала
|12:35
|мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, 1/2 финала
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|04:10
|мужчины, BMX, фристайл, финал
|04:10
|женщины, BMX, фристайл, финал
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины HUN – CHN, группа B
|09:30
|женщины NED – CAN, группа A
|12:20
|женщины RUS – JPN, группа B
|13:50
|женщины AUS – RSA, группа A
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины POL – CAN, группа А
|05:05
|мужчины BRA – FRA, группа В
|08:20
|мужчины RUS – TUN, группа В
|10:25
|мужчины ITA – VEN, группа А
|13:40
|мужчины JPN – IRI, группа А
|15:45
|мужчины USA – ARG, группа В
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, 1/8 финала #1
|03:00
|женщины, 1/8 финала #2
|07:00
|женщины, 1/8 финала #3
|07:00
|женщины, 1/8 финала #4
|11:00
|мужчины, 1/8 финала #1
|11:00
|мужчины, 1/8 финала #2
|15:00
|мужчины, 1/8 финала #3
|15:00
|мужчины, 1/8 финала #4
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины POR – JPN, группа B
|05:00
|мужчины EGY – BRN, группа B
|08:15
|мужчины ESP – ARG, группа A
|10:15
|мужчины NOR – FRA, группа A
|13:30
|мужчины GER – BRA, группа A
|15:30
|мужчины DEN – SWE, группа B
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|мужчины, вольные упражнения, финал
|11:45
|женщины, опорный прыжок, финал
|12:30
|мужчины, упражнения на коне, финал
|13:15
|женщины, упражнения на брусьях, финал
ГОЛЬФ
|Время
|Дисциплина
|01:30
|мужчины, индивидуальное перв-во, финал
КОННЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|01:45
|троеборье, индивидуальное перв-во, кросс
|01:45
|троеборье, командное перв-во, кросс
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|03:10
|женщины, метание молота, квалификация A
|03:40
|женщины, 3000 м стиплчейз, раунд I
|03:50
|женщины, прыжки в длину, квалификация A+B
|04:35
|женщины, толкание ядра, финал
|04:40
|женщины, метание молота, квалификация B
|04:45
|мужчины, 400 м, раунд I
|13:10
|мужчины, прыжки в высоту, финал
|13:15
|мужчины, 100 м, полуфиналы
|13:45
|женщины, 100 м с барьерами, полуфиналы
|14:20
|женщины, тройной прыжок, финал
|14:25
|мужчины, 800 м, полуфиналы
|15:05
|мужчины, 400 м с барьерами, полуфиналы
|15:50
|мужчины, 100 м, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, класс финн, гонка-9-10
|06:00
|мужчины, класс 470, гонка-7-8
|06:00
|женщины, класс 470, гонка-7-8
|06:00
|класс Накра 17, открытый, гонка-10-11-12
|09:30
|женщины, класс Лазер Радиал, финал
|10:00
|мужчины, класс Лазер, финал
ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|04:30
|мужчины, вольный стиль, 50 м. финал
|04:40
|женщины, вольный стиль, 50 м, финал
|04:45
|мужчины, вольный стиль, 1500 м, финал
|05:30
|женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, финал
|05:40
|мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Время
|Дисциплина
|09:00
|женщины, трамплин 3 м, финал
СТРЕЛЬБА
|Время
|Дисциплина
|02:30
|мужчины, пистолет скорострельный, 25 м, квалификация, упр-1
ТЕННИС
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, одиночный разряд, финал
|06:00
|женщины, парный разряд, финал
|06:00
|смешанные пары, финал
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
|04:00
|женщины, командное перв-во, 1/8 финала
|08:30
|мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
|08:30
|женщины, командное перв-во, 1/8 финала
|13:30
|мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
|13:30
|женщины, командное перв-во, 1/8 финала
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|07:50
|женщины, 76 кг, группа В
|13:50
|женщины, 76 кг, финал, группа А
ФЕХТОВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, рапира, команды, 1/8 финала
|04:10
|мужчины, рапира, команды, 1/4 финала
|05:20
|мужчины, рапира, команды, классификация 5-8
|06:30
|мужчины, рапира, команды, 1/2 финала
|07:40
|мужчины, рапира, команды, за 5-6 места
|08:50
|мужчины, рапира, команды, за 7-8 места
|12:30
|мужчины, рапира, команды, матч за 3-е место
|13:45
|мужчины, рапира, команды, финал
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|мужчины, 1/4 финала, #1
|06:00
|мужчины, 1/4 финала, #2
|12:30
|мужчины, 1/4 финала, #3
|13:00
|мужчины, 1/4 финала, #4