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Расписание Олимпиады-2020 на 1 августа

31 июля, 22:45

Александр Трикиша

В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 11 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву

Олимпийские Игры в Токио / Фото: Reuters

В понедельник, 1 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 11 разных дисциплинах. Расписание 10-го дня Олимпиады-2020:

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БАДМИНТОН

ВремяДисциплина
07:00мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала, #1
07:00мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала, #2
14:30женщины, одиночный разряд, матч за 3-е место
14:30женщины, одиночный разряд, финал

БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
04:00женщины CAN – ESP, группа A
07:40мужчины ARG – JPN, группа C
15:00мужчины ESP – SLO, группа C
15:00женщины KOR – SRB, группа A

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
06:00мужчины, раунд-I
13:00мужчины, раунд-I

БОКС

ВремяДисциплина
05:00женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/4 финала
05:00мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/4 финала
05:00мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/2 финала #1
05:00мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/4 финала
05:00мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/2 финала #1
05:00мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/4 финала
11:00женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/2 финала #2
11:00мужчины, 2-ой средний, 75 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/2 финала #2
11:00мужчины, супертяжелый вес, +91 кг, 1/4 финала

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

ВремяДисциплина
05:20женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/8 финала
06:20женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/4 финала
12:55женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/2 финала

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

ВремяДисциплина
05:00мужчины, легкий вес, 60 кг, 1/8 финала
05:40мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, 1/8 финала
06:00мужчины, легкий вес, 60 кг, 1/4 финала
06:40мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, 1/4 финала
12:15мужчины, легкий вес, 60 кг, 1/2 финала
12:35мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, 1/2 финала

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
04:10мужчины, BMX, фристайл, финал
04:10женщины, BMX, фристайл, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
08:00женщины HUN – CHN, группа B
09:30женщины NED – CAN, группа A
12:20женщины RUS – JPN, группа B
13:50женщины AUS – RSA, группа A

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00мужчины POL – CAN, группа А
05:05мужчины BRA – FRA, группа В
08:20мужчины RUS – TUN, группа В
10:25мужчины ITA – VEN, группа А
13:40мужчины JPN – IRI, группа А
15:45мужчины USA – ARG, группа В

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
03:00женщины, 1/8 финала #1
03:00женщины, 1/8 финала #2
07:00женщины, 1/8 финала #3
07:00женщины, 1/8 финала #4
11:00мужчины, 1/8 финала #1
11:00мужчины, 1/8 финала #2
15:00мужчины, 1/8 финала #3
15:00мужчины, 1/8 финала #4

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
03:00мужчины POR – JPN, группа B
05:00мужчины EGY – BRN, группа B
08:15мужчины ESP – ARG, группа A
10:15мужчины NOR – FRA, группа A
13:30мужчины GER – BRA, группа A
15:30мужчины DEN – SWE, группа B

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

ВремяДисциплина
11:00мужчины, вольные упражнения, финал
11:45женщины, опорный прыжок, финал
12:30мужчины, упражнения на коне, финал
13:15женщины, упражнения на брусьях, финал

ГОЛЬФ

ВремяДисциплина
01:30мужчины, индивидуальное перв-во, финал

КОННЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
01:45троеборье, индивидуальное перв-во, кросс
01:45троеборье, командное перв-во, кросс

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
03:10женщины, метание молота, квалификация A
03:40женщины, 3000 м стиплчейз, раунд I
03:50женщины, прыжки в длину, квалификация A+B
04:35женщины, толкание ядра, финал
04:40женщины, метание молота, квалификация B
04:45мужчины, 400 м, раунд I
13:10мужчины, прыжки в высоту, финал
13:15мужчины, 100 м, полуфиналы
13:45женщины, 100 м с барьерами, полуфиналы
14:20женщины, тройной прыжок, финал
14:25мужчины, 800 м, полуфиналы
15:05мужчины, 400 м с барьерами, полуфиналы
15:50мужчины, 100 м, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
06:00мужчины, класс финн, гонка-9-10
06:00мужчины, класс 470, гонка-7-8
06:00женщины, класс 470, гонка-7-8
06:00класс Накра 17, открытый, гонка-10-11-12
09:30женщины, класс Лазер Радиал, финал
10:00мужчины, класс Лазер, финал

ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
04:30мужчины, вольный стиль, 50 м. финал
04:40женщины, вольный стиль, 50 м, финал
04:45мужчины, вольный стиль, 1500 м, финал
05:30женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, финал
05:40мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
09:00женщины, трамплин 3 м, финал

СТРЕЛЬБА

ВремяДисциплина
02:30мужчины, пистолет скорострельный, 25 м, квалификация, упр-1

ТЕННИС

ВремяДисциплина
06:00мужчины, одиночный разряд, финал
06:00женщины, парный разряд, финал
06:00смешанные пары, финал

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
04:00женщины, командное перв-во, 1/8 финала
08:30мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
08:30женщины, командное перв-во, 1/8 финала
13:30мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
13:30женщины, командное перв-во, 1/8 финала

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
07:50женщины, 76 кг, группа В
13:50женщины, 76 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

ВремяДисциплина
03:00мужчины, рапира, команды, 1/8 финала
04:10мужчины, рапира, команды, 1/4 финала
05:20мужчины, рапира, команды, классификация 5-8
06:30мужчины, рапира, команды, 1/2 финала
07:40мужчины, рапира, команды, за 5-6 места
08:50мужчины, рапира, команды, за 7-8 места
12:30мужчины, рапира, команды, матч за 3-е место
13:45мужчины, рапира, команды, финал

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
03:30мужчины, 1/4 финала, #1
06:00мужчины, 1/4 финала, #2
12:30мужчины, 1/4 финала, #3
13:00мужчины, 1/4 финала, #4

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