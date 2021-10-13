Расчистила дорогу в финал: украинская теннисистка обыграла фаворита турнира в Индиан-Уэллсе

Людмила Киченок вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс / Фото: Инстаграм

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла фаворитов турнира – чешскую пару Барбора Крейчикова / Катерина Синякова, получившей при посеве первый номер.

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Поединок длился 1 час 41 минуту и завершился на супер-тай-брейке.

WTA 1000. Индиан-Уэллс (США)

Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

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Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – 2:6, 6:4, 10:8.

В полуфинале, тандем Киченок / Остапенко, встретится с победителем пары: Вероника Кудерметова (Россия) /Елена Рыбакина (Казахстан) – Мария Боузкова / Луция Градецка (Чехия)

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Добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) прекратила свое выступление на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе на стадии 1/8 финала. Украинка проиграла американке Джессике Пегуле (№24 WTA) – 1:6, 1:6.

Напомним, что теннисный турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 октября. Организаторы турнира выплачивают одинаковые призовые для мужчин и женщин с 2012 года.

Призовые и рейтинговые очки турнира в Индиан-Уэллсе: