Расчистила дорогу в финал: украинская теннисистка обыграла фаворита турнира в Индиан-Уэллсе

Людмила Киченок вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс / Фото: Инстаграм
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла фаворитов турнира – чешскую пару Барбора Крейчикова / Катерина Синякова, получившей при посеве первый номер.
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Поединок длился 1 час 41 минуту и завершился на супер-тай-брейке.
WTA 1000. Индиан-Уэллс (США)
Женщины. Парный разряд. 1/4 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – 2:6, 6:4, 10:8.
В полуфинале, тандем Киченок / Остапенко, встретится с победителем пары: Вероника Кудерметова (Россия) /Елена Рыбакина (Казахстан) – Мария Боузкова / Луция Градецка (Чехия)
Добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) прекратила свое выступление на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе на стадии 1/8 финала. Украинка проиграла американке Джессике Пегуле (№24 WTA) – 1:6, 1:6.
Напомним, что теннисный турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 октября. Организаторы турнира выплачивают одинаковые призовые для мужчин и женщин с 2012 года.
Призовые и рейтинговые очки турнира в Индиан-Уэллсе:
- Чемпион: 1209 730 долларов / 1000 очков
- Финалист: 640 000 долларов / 650 очков
- Полуфиналист: 335 000 долларов / 390 очков
- Четвертьфиналист: 175 000 долларов / 215 очков
- Четвертый раунд: 92 000 долларов / 120 очков
- Третий раунд: 51 895 долларов / 65 очков
- Второй раунд: 29 045 долларов / 35 очков
- Первый раунд: 18 155 долларов США / 1 балл