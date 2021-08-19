19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Рапид – Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Александр Трикиша
19 августа, 15:06
Сегодня луганская Заря сыграет с австрийским Рапидом в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдет в Вене и начнется в 22:00. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете

Заря уже опробовала стадион в Вене / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Онлайн матча Рапид – Заря уже доступен на нашем сайте. Кроме этого, встречу покажут в прямом эфире на украинском телевидении.

Где смотреть матч Рапид – Заря:

УНИАН, Live
OLL.TV (в подписке)
ORF 1 Austria HD (спутник)

Заря еще ни разу не пересекалась в официальных матчах с австрийскими клубами, а вот Рапид уже имеет опыт встреч с украинцами. Правда, негативный. Из 12 встреч Рапид смог выиграть только четыре, а шесть поединков завершились в пользу представителей Украины.

Заря подходит к ответственному матчу не в лучшем расположении духа. Накануне команда Виктора Скрипника потеряла очки в чемпионате Украины, не сумев обыграть скромный Минай (1:1). После четырех туров Заря идет лишь на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе только одну победу.

Букмекеры считают Рапид фаворитом матча: коэффициент на победу австрийской команды – 1.74, на ничью – 3.85, на победу Зари – 4.60. Также австрийцы являются фаворитом на выход в групповой этап ЛЕ – 1.65 против 2.24.

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