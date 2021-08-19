Рапид – Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Заря уже опробовала стадион в Вене / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Онлайн матча Рапид – Заря уже доступен на нашем сайте. Кроме этого, встречу покажут в прямом эфире на украинском телевидении.

Где смотреть матч Рапид – Заря:

УНИАН, Live

OLL.TV (в подписке)

ORF 1 Austria HD (спутник)

Заря еще ни разу не пересекалась в официальных матчах с австрийскими клубами, а вот Рапид уже имеет опыт встреч с украинцами. Правда, негативный. Из 12 встреч Рапид смог выиграть только четыре, а шесть поединков завершились в пользу представителей Украины.

Заря подходит к ответственному матчу не в лучшем расположении духа. Накануне команда Виктора Скрипника потеряла очки в чемпионате Украины, не сумев обыграть скромный Минай (1:1). После четырех туров Заря идет лишь на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе только одну победу.

Букмекеры считают Рапид фаворитом матча: коэффициент на победу австрийской команды – 1.74, на ничью – 3.85, на победу Зари – 4.60. Также австрийцы являются фаворитом на выход в групповой этап ЛЕ – 1.65 против 2.24.