Ракицкий возвращается в Шахтер! Экс-игрок Зенита будет играть на благо Украины

Ярослав Ракицкий отдал Шахтеру 12 лет карьеры / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В начале марта Ярослав Ракицкий разорвал контракт с Зенитом. Украинский защитник, выступавший за питерцев с 2018 года, не смог промолчать на фоне военного вторжения России в Украину и осудил страну-агрессора.

Дальнейшая карьера Ярослава пока остается под вопросом. Недавно стало известно, что Ракицкий поддерживает форму с харьковским Металлистом, однако о контракте речь пока не идет.

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Сегодня же стало известно, что защитник прибудет в расположение Шахтера. Об этом в интервью Футбол NEWS заявил клубный директор по футболу Дарио Срна.

"Думаю, что Марлон прибудет 17 апреля. Возможно, также Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду Шахтера Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделает хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину".

Отметим, что Ракицкий является воспитанником Шахтера, который представлял с 2006 по 2019 годы. С дончанами Ярослав выиграл 8 чемпионств, а также по шесть Кубков и Суперкубков Украины. Также возможен камбэк Ракицкого в сборную Украины, за которую он не выступает с 2017 года.

Напомним, что сегодня стартует благотворительный тур Шахтера по Европе. Дончане сыграют с Олимпиакосом (9 апреля), Лехией (14 апреля), Фенербахче (19 апреля) и Хайдуком (1 мая).

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Доход от поединков будет направлен на помощь украинцам, которые пострадали из-за военной агрессии РФ. К слову, прямая трансляция матча Шахтер – Олимпиакос будет доступна у нас на сайте. Начало – в 20:00.