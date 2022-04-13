Рафаилов – больной на голову. Вернидуб разнес вороватого ватника, сбежавшего в Россию

Юрий Вернидуб поставил на место Рафаилова / Фото: Коллаж: Сегодня

Пророссийский функционер Рафаилов на протяжении десяти лет работал в Украине, но как только стало известно о его денежных махинациях сбежал в Россию.

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Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб высказал все, что думает о предателе Рафаилове и выражений при этом не подбирал.

"Я прочел его посты и выпал в полный осадок. Это больной человек. КГБист, или кто он там. Коммунистический партийный работник. Больной, старый человек, у которого нет ума, ничего. Это не человек. Это биомасса, которая в Украине заработала то, что имеет. Сколько денег он украл, в той же Заре. Построил себе хрен знает что, а сейчас такое говорит. Просто больной человек. А когда он пришел в команду, даже не знал, сколько на поле должно находиться футболистов. Он раньше работал в минифутболе. Однажды заказал нам автобус на выезд всего на 20 человек. Больной человек, что здесь можно говорить. 18 – это только футболисты. А сколько еще персонала. В результате дополнительно заказывали Sprinter.

Сергей Рафаилов / Фото: XSport

А потом он подумал: все хорошо, почему не украсть? Там украл, там украл. Нормально наворовал – домик в Геленджике, квартирка в Краснодаре. Зять, сын – всех обеспечил. Потому его и поперли. Хотя сначала он там что-то обо мне рассказывал. Я за каждую копейку могу отчитаться перед президентом клуба и любым футболистом. Задолженности передо мной получил в последнюю очередь, когда уже ушел из команды. Потому я спокойно к этому отношусь и даже не хочу о нем говорить. О таких индивидуумах лучше не говорить", – сказал Вернидуб в интервью Pressing.

Юрий Вернидуб / Фото: Шахтер Солигорск

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Отметим, что в отличии от ватника Рафаилова, Юрий Вернидуб в самые первые дни войны стал на защиту своей родины. Один из лучших тренеров Украины вступил в состав артбригады и теперь крошит российских захватчиков на фронте.