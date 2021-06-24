Рад возможности победить Ломаченко: соперник украинца благодарит за шанс

Японский боксер Масаеси Накатани не ожидал, что ему выпадет шанс боксировать с таким боксером, как Василий Ломаченко. Тем не менее, он уверен в своей победе над экс-чемпионом

Японский боксер Масаеси Накатани / Фото: Instagram

Соперник Василия Ломаченко японец Масаеси Накатани поблагодарил Top Rank за шанс провести бой против такого соперника, как украинец. Тем не менее, Накатани уверен, что сможет победить Ломаченко. Ранее мы сообщали, что в бою с Накатани Ломаченко будет рыбачить.

"Я не ожидал такого большого боя", – признался Накатани BoxingScene.com. – "Я был готов принять любой бой, который Top Rank был готов мне предложить. Они знают, что я буду драться с кем угодно, и я очень рад возможности встретиться с таким великим бойцом, как Василий Ломаченко, и победить его".

Ранее мы писали, что Ломаченко открыл карты: почему украинский боксер согласился на бой с японцем. Украинский боксер Василий Ломаченко признался, почему выбрал в соперники бойца из Азии Масаеси Накатани и как на его решение повлиял Теофимо Лопес.