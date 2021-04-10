Пятый размер груди и сексуальные трусики: боксерша разделась на взвешивании и зал застыл

Не даром девушку-боксера Эбани Бриджес называют королевой взвешиваний. Она приходит на эту обязательную процедуру в таком сексуальном нижнем белье, которое выгодно подчеркивает формы спортсменки, что присутствующие просто не могут отвести взгляд. Ранее сексуальная боксерша разделась до трусиков.

На взвешивание перед своим поединком 10 апреля с Шеннон Кортни 33-летняя фитнес-модель Эбани Бриджес по прозвищу Блондинка-Бомбардировщик пришла в шикарном черном бикини, снова поразив присутствующих.

"Я нравлюсь публике. Я люблю выпендриться на взвешивании. 90% поклонников бокса — мужчины, так почему бы не сыграть на этом? Почему бы и не погордиться своим телом, которому я посвятила 10 лет занятий бодибилдингом. Мне не 21 и не 22 года, так что моя карьера будет короткой. Но приятной. Я хочу, чтобы меня запомнили как народного чемпиона — как Артуро Гатти или Микки Уорда", – говорит блондинка c 5-м размером груди

Бриджес выросла в пригороде Сиднея, в детстве играла в футбол и занималась карате. Затем девушка пережила смерть лучшей подруги и парня, стала употреблять наркотики, связалась с плохой компанией, но завязала с этим с помощью родителей. В 18 лет Эбани увлеклась бодибилдингом, выиграла много турниров в Австралии. В 28 переключилась на кикбоксинг и тайский бокс, а потом начала заниматься боксом.

Эбани Бриджес / Фото: Twitter

С 2016 по 2018 годы Бриджес на любительском уровне выиграла 26 боев, а проиграла только четыре, стала первой на австралийских соревнованиях "Золотые перчатки". Параллельно Бриджес училась в Университете Западного Сиднея. Получила две ученые степени: бакалавр — в математике, магистр — в педагогике. Сейчас параллельно с боксом она работает учителем математики в средней школе. В профи она выиграла все 5 своих боев.

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