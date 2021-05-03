Пятеро детей убил КамАЗ: милиция арестовала тренера команды и будет общественная казнь

Авария с детьми в России/Фото LIFE SHOT
30 апреля на автобус с детьми в России рухнул КамАЗ. В результате этого страшного ДТП пятеро детей из женской юношеской команды по баскетболу погибли, остальные 9 – госпитализированы. При этом полиция задержала тренера детской баскетбольной команды Татьяну Шахматову из Волгограда.
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О задержании Шахматовой в своем Instagram сообщил тренер московской команды Руна Виктор Харитонов:
"Команда девочек 2008-2009 годов рождения Татьяны Шахматовой попала в ужасную автокатастрофу. Пятеро девчонок находятся в реанимации на ИВЛ, в том числе и дочь Татьяны Валентиновны. Сама же Татьяна Валентиновна задержана, как и водитель микроавтобуса, и Татьяна Астафьева, директор СШОР № 2. Связи с ними нет. Что им предъявляют, пока непонятно. Теперь это будет общественная казнь, в которой, по нашему мнению, виноваты не наши коллеги, а система. Любой из нас мог оказаться в похожей ситуации. Мы против того, чтобы эта казнь состоялась"
Отметим, что юные баскетболистки спортшколы олимпийского резерва № 2 Волгограда направлялись на ежегодные соревнования в Черкесск. В результате пятеро девочек погибло. Харитонов пеняет на ужасное состояние дорог и отсутствие помощи в перевозке детей от местных властей. А крайними хотят сделать работников СШОР.
Как ранее сообщили в ГИБДД РФ, в случившемся виновен водитель КамАЗа – на повороте грузовик опрокинулся на микроавтобус с детьми.
Ранее жуткая авария произошла на глазах футболиста сборной Украины.
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