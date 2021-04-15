Пьяный Макгрегор с женщиной возле туалета: решение органов по скандальному делу

Во Франции закрыли уголовное дело против главной звезды смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Прокуратура города Бастия уведомила 32-летнего бойца, что доказательств эксгибиционизма (демонстративного поведения сексуального характера) со стороны Конора не обнаружено.
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"Они провели уголовное расследование, собрали ДНК, и доказательства подтвердили версию Макгрегора. Все обвинения были сняты", – цитирует представителя ирландского бойца Карен Кесслер TMZ
Конор Макгрегор / Фото: Instagram
Напомним, на Макгрегора подали в полицию 10 сентября, когда он отдыхал на острове Корсика. Якобы спортсмен, будучи навеселе, продемонстрировал свои интимные части тела женщине, когда она шла в туалет бара, а потом к ней приставал.
Тогда Конор был арестован и провел сутки в участке.
Конор Макгрегор / Фото: Reuters
Добавим, что ирландец то и дело попадает в скандальные хроники. В частности, Макгрегор регулярно превышал скорость за рулем и лишался прав. Уже дважды обвинялся в сексуальном насилии, напал с кулаками на пожилого мужчину в пабе Дублина, арестовывался за ограбление, но в итоге все обвинения с него снимали.
10 июля Макгрегор проведет третий поединок против американца Дастина Порье.
Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports
Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports
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