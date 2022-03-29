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Путин – убийца! Боксер из Казахстана не испугался диктатора

Алексей Андрейцев
29 марта, 13:19
Темирлан Раимкумов поддержал Украину, которая героически сражается с рашистскими орками

Темирлан Раимкулов поддержал Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

На выходных в Штатах прошел вечер бокса, в котором казахстанский боксер Темирлан Раимкумов нокаутировал американца Ису Шелдона.

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После боя Раимкумов взял украинский флаг, чтобы поддержать нашу страну в войне с Россией.

"Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди.

Нет войне! Только мир! Путин – убийца", – цитирует Раимкумова sport.24tv.

Ранее мы писали, что перспективный украинский супертяж Александр Захожий добыл 17-ю победу на профи-ринге. Наш боксер в первом раунде нокаутировал Евгениоса Лазаридиса.