Путин ностальгирует по империи! Кубинский боксер призвал принять Украину в НАТО

Действующий чемпион мира в полусреднем весе Йорденис Угас осудил действия Путина, который начал войну в Украине.

Кубинский боксер призвал украинский народ не сдаваться и сравнил кровожадного диктатора с Адольфом Гитлером.

"Российский император Путин вторгается в Украину и устраивает резню. В 1930-х годах Сталин убил миллионы украинцев. Теперь Путин рассматривает эту страну, как часть своей территории.

Путин это Гитлер тридцатых годов! Это тот же Гитлер, который пришел отомстить за все те, унижения которые Германия получила согласно версальскому договору, только Путин ностальгирует по Великой Российской империи и развалу Советского Союза", – написал Йорденис в Instagram.