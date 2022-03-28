Путин – ху*ло? Предатель Украины Тимощук нашел ответ на извечный вопрос

Анатолий Тимощук ушел от ответа про кличку Владимира Путина

Военная агрессия России против Украины продолжается с 24 февраля. Фашистская армия Путина уничтожает наши города и убивает мирное население, в том числе и детей!

Украинские спортсмены объединились в поддержке нашей страны. Кто-то пошел в ряды теробороны или даже ВСУ, однако есть и некоторые спортсмены, которые продолжают игнорировать войну.

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Самый вопиющий пример – экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который пропал из медиапространства и продолжает спокойно работать ассистентом тренера в Зените.

Недавно бывший менеджер украинца Виталий Юрченко раскрыл правду про него, рассказав о связях Тимощука с ФСБ России. Он объяснил, почему решил пролить свет на предательские действия Анатолия именно сейчас.

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"На тот момент, когда я получил документ, был смысл придержать информацию, чтобы не вестись на то, к чему тебя провоцируют. Почему сейчас? Есть человек, з которым Толик поддерживает отношения и с которым разговариваю я. Поэтому попросил этого человека задать Тимощуку единственный вопрос: "Путин – ху*ло?". Он спросил и Тимощук ответил, что не может так сказать, веди Путин – человек в возрасте, а он так воспитан, что не будет обижать стариков. Когда я услышал этот ответ, то понял, что никаких стопов не должно быть. Каждый человек пусть самостоятельно сделает вывод. Для меня в этом вопросе ответ очевиден".

Отметим, что за президентом РФ кличка "ху*йло" приклеилась задолго до его кровавого решения развязать полномасштабную войну в Украине.

После аннексии Крыма и поддержки террористов на Донбассе именно так стали называть Путина футбольные болельщики в Харькове. Данный хит с тех пор стал популярен на стадионах Украины и не только.