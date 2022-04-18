"Пусть вернет деньги, которые заработал в России": Суркис наехал на Маркевича

Игорь Суркис резко высказался о Мироне Маркевиче

В последние дни между Динамо и УАФ возник конфликт на фоне вызова игроков киевлян на сбор в Словению. Игорь Суркис не хотел отпускать футболистов в конце апреля из-за ряда благотворительных поединков, запланированных на май.

Такое решение взбесило экс-тренера сборной Украины Мирона Маркевича. Специалист заявил, что игроки Динамо должны самовольны прибыть в расположение сборной или же команда обойдется без них.

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Такие слова Мирона Богдановича не остались без реакции от президента Динамо. В интервью Fanday Игорь Суркис раскритиковал Маркевича за его работу в России.

"Читаю истерику, которая разгорелась в прессе, того же Маркевича, например. Хочу ему сказать: пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России. В отличии от него я никогда там не работал".

Суркис не уточнил, о какой работе в России он говорил. Вероятно, речь о краткосрочном периоде в 2002 году, когда Мирон Богданович возглавлял Анжи.

Отметим, что в итоге президент Динамо нашел общий язык с УАФ и согласился отпустить игроков раньше. Подопечные Мирчи Луческу прибудут в расположение сборной Украины 3 мая.

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Напомним, что наша команда в Словении будет готовиться к стыковому поединку ЧМ-2022 против Шотландии, который пройдет 1 июня. Успех в Глазго позволит подопечным Петракова 5 июня сыграть с Уэльсом за право поехать на Мундиаль.

Сам ЧМ пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В случае успешной квалификации сборная Украины попадет в группу В к Англии, США и Ирану.