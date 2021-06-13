Пусть Нидерланды боятся! Как Украина играет 13-го числа

Сборная Украины чаще побеждает в матчах 13-го числа. И невероятное совпадение – между последним и предпоследним матчами сборной 13-го числа прошло ровно 13 лет!

Сборная Украины семь раз играла 13-го числа. В этот день ни разу не было ничьей, четыре раза мы победили

Украина стартует на Евро 13 июня матчем против Нидерландов. Число "13" из-за суеверий некоторые считают несчастливым. Мы нашли все матчи в истории сборной Украины, сыгранные в день "чертовой дюжины". И вот несколько любопытных фактов.

День без компромиссов! Всего 13-го числа Украина играла 7 раз, и ни разу поединок не завершался вничью. Четыре победы на счету нашей команды, три – у наших соперников по матчу в этот день.

Было больно. Именно 13-го числа в ворота сборной Украины был забит один из самых обидных голов в истории. В матче плей-офф за выход на Евро-2000 Шовковский вышел далеко из ворот и отдал передачу прямо на ногу сопернику: Миленко Ачимович дальним ударом отправил мяч в пустые ворота. Словения победила 2:1 и прошла на чемпионат Европы. Сегодня Шовковский – в составе делегации сборной Украины, он ассистент Андрея Шевченко.

Историческая победа. 13 октября 2020 года сборная Украины впервые в своей истории обыграла сборную Испании – 1:0. Гол тогда забил Виктор Цыганков. Сегодня он не вошел в заявку на матч, хотя и находится в расположении сборной Украины на Евро.

Виктор Цыганков забил гол в ворота сборной Испании в матче Лиги Наций в 2020 году. Украина победила 1:0 / Фото: Getty Images Реклама

Невероятное совпадение. Между последним матчем сборной Украины 13-го числа (13.10.2020) и предпоследним (13.10.2007) прошло ровно 13 лет, день в день!

Шева-гол. Трижды нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко играл 13-го числа в качестве футболиста и каждый раз не уходил с поля без забитого мяча.

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СПРАВКА Спорт Сегодня. У боязни 13-го числа есть специальное название. Если вы избегаете этого номера при бронировании билета и не планируете ничего важного на дату с этим числом, то, вероятно, у вас трискайдекафобия!