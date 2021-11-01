Пуля прошла рядом с сердцем. Аргентинского тренера подстрелили во время матча

В матче аргентинского чемпионата пулевое ранение получил тренер команды гостей / Фото: Коллаж: Сегодня
Инцидент произошел во время воскресного матча команд Hurricane Las Heras и Ferro Carril Oeste. За восемь минут до конца встречи прозвучали выстрелы на трибунах болельщиков хозяев поля.
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К этому времени команда Hurricane Las Heras выигрывала со счетом 3:1.
Сразу после выстрелов зрители на трибунах, среди которых были женщины и дети, начали прятаться за бетонными конструкциями стадиона.
Одна из пуль попала в плечо тренера команды гостей Маурисио Ромеро. На фрагменте видео видно как он хватается за раненое плечо.
К счастью, ранение не оказалось слишком серьезным, поэтому жизни и здоровью тренера ничего не угрожает.
Отметим, что поединок так не был доигран до конца.
Ранее мы сообщали, как фанаты Ланса едва не сорвал матч чемпионата Франции. Только с помощью полиции поединок удалось продолжить.
Также мы сообщали, как в результате стрельбы на футбольном матче в Алабаме было ранено четыре человека.
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