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Пуля прошла рядом с сердцем. Аргентинского тренера подстрелили во время матча

Сергей Шаховец
1 ноября, 15:13
В матче второго дивизиона чемпионата Аргентины произошла стрельба, в результате которой пострадал тренер команды гостей

В матче аргентинского чемпионата пулевое ранение получил тренер команды гостей / Фото: Коллаж: Сегодня

Инцидент произошел во время воскресного матча команд Hurricane Las Heras и Ferro Carril Oeste. За восемь минут до конца встречи прозвучали выстрелы на трибунах болельщиков хозяев поля.

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К этому времени команда Hurricane Las Heras выигрывала со счетом 3:1.

Сразу после выстрелов зрители на трибунах, среди которых были женщины и дети, начали прятаться за бетонными конструкциями стадиона.

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Одна из пуль попала в плечо тренера команды гостей Маурисио Ромеро. На фрагменте видео видно как он хватается за раненое плечо.

К счастью, ранение не оказалось слишком серьезным, поэтому жизни и здоровью тренера ничего не угрожает.

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Отметим, что поединок так не был доигран до конца.

Ранее мы сообщали, как фанаты Ланса едва не сорвал матч чемпионата Франции. Только с помощью полиции поединок удалось продолжить.

Также мы сообщали, как в результате стрельбы на футбольном матче в Алабаме было ранено четыре человека.

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