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Провокация рашистов: российский гимнаст нацепил на футболку символ оккупантов

Сергей Шаховец
5 марта, 21:41
На соревнованиях по спортивной гимнастике в Катаре спортсмен из страны-агрессора прикрепил букву Z на свою форму

Позорным поступком отметился российский гимнаст Иван Куляк / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Поскольку на всех международных соревнованиях запрещены государственные символы РФ, провокатор прицепил на грудь букву Z. Именно таким символом отмечают свои танки и другую военную технику россияне, которые вторглись на территорию Украины.

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Имя негодяя – Иван Куляк. На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Катаре он занял 3 место в упражнениях на брусьях.

Победу одержал украинский гимнаст Илья Ковтун. Бронза у казахского спортсмена Милада Карими.

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Отметим, что в РФ буква Z является символом поддержки вторжения в Украину. Впрочем, есть еще одна версия того, что обозначает эта буква.