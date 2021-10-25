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Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
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Против Усика нужно использовать грязную тактику! Чемпион дал совет Джошуа

Любомир Луканюк
25 октября, 18:52
Энтони надо выйти, занять центр ринга, идти вперед и со старта заставить Усика отступать – так считает знаменитый боксер Джош Тейлор

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор дал совет Энтони Джошуа перед реваншем с Александром Усиком.

В первом поединке Усик победил единогласным решением судей.

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"Если Джошуа будет делать в реванше то же самое, что в первом бою, то он снова проиграет. И так будет пять раз из пяти.

Единственный вариант, при котором я вижу победу Джошуа и считаю, что именно так он и должен драться, – это пойти вперед и применить свои габариты и мощь. Выйти, занять центр ринга, идти вперед и со старта заставить Усика отступать. Плотно закрыться, принять несколько ударов на блок, подобраться к нему, дать волю рукам, связать его, побороться, бить его по плечам, рукам и спине.

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Знаете, нужно немного использовать грязные тактики. В конце концов, это же бой. Так Джошуа вымотает Усика. Я считаю, что он может победить Александра, используя свои габариты и мощь, прессингуя его с начала боя.

У Энтони Джошуа нет шансов победить Александра Усика / Фото: Reuters

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Я не думаю, что выносливости Джошуа хватит, чтобы делать это на протяжении 12 раундов. Мне кажется, что ему нужно разобраться с Усиком в начале, в течение 5-6 раундов. В противном случае у него, как мы уже неоднократно видели, снова закончится бензин", – цитирует Тейлора Fightnews.info.

Известный тренер Джеймс Али Башир предсказал, как может развиваться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри: "Нужна кровь!"

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