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Просто ужас! Игрок сборной Англии избил свою возлюбленную до неузнаваемости

Сергей Шаховец
30 января, 11:44
Форвард сборной Англии и МЮ Мэйсон Гринвуд нанес тяжелые побои своей девушке Гарриет Робсон

Мэйсона Гринвуда обвинили в насилии / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

Модель Гарриет Робсон обвинила 20-летнего футболиста в домашнем насилии.

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В сториз своего Instagram Робсон разместила фотографии с гематомами от побоев и окровавленным лицом.

"Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной", – написала Робсон.

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Когда именно произошел инцидент, модель не сообщила. Но судя по синякам, Гарриет Робсон неоднократно подвергалась физическому воздействию.

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Напомним, Гринвуд выступает за основную команду Манчестер Юнайтед с 2018 года. За это время вингер провел за клуб 129 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 12 голевых передач.

Мэйсон Гринвуд / Фото: Reuters

В текущем сезоне Гринвуд провел за "красных дьяволов" 24 матча, забил шесть мячей.

Мэйсон вызывался в сборную Англии, в которой провел один матч.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

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